Les conseils sont bons, ils ne coûtent rien et aident beaucoup

– Notre ami, que vous est-il arrivé? – Question étonnée.

– Ma vie ne va pas bien. Mes plans n’ont pas fonctionné, je n’aime pas la façon dont je gère les choses, je ne m’aime pas. C’est difficile de vivre.

– Depuis combien de temps je t’ai vu? Environ trois mois? Tu étais si heureuse, si pleine d’énergie, avec tant de rêves. Je pense que vous traversez l’hiver de l’âme.

– Je ne sais pas si je traverse l’hiver de l’âme, mais on dirait que c’est l’enfer de l’âme.

– Puis-je dire quelque chose que j’ai appris? Je pense que cela a tout à voir avec ce que vous avez dit.

Il secoue la tête, signalant qu’il aimerait entendre. Ses yeux sont fixés sur le regard de son ami comme à la recherche d’une goutte d’espoir et son cœur pompe les pulsations du moment dans les cercles et les circuits internes.

– J’ai appris que peu importe que je sois dans une position de grand statut dans la société, si je n’ai pas d’amour pour ce que je suis et ce que je fais, je meurs.

J’ai appris que si je regarde la nature, elle m’apprendra les leçons des cycles: naître, préserver, nourrir, semer, mourir et se transformer.

J’ai appris que si je ne me donne pas le temps de mes rêves et de moi-même, je me sens perdu.

J’ai appris que faire des plans est une bonne chose, mais mieux encore, c’est savoir gérer les échecs non pas comme des défaites, mais comme des opportunités de croissance.

J’ai appris qu’être mécontent de moi-même est un signe que je change et qu’une nouvelle phase arrive dans la spirale de ma vie.

J’ai appris que le paradis et l’enfer sont dans ce que je cultive ici.

Et j’ai appris que dans n’importe quel défi que je traverse, il y a toujours quelqu’un qui peut m’inspirer avec son expérience de surmonter.

Ami, mon conseil est de chercher quelqu’un qui a surmonté une situation similaire à celle que vous traversez.