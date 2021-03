Les conseils puissants de Mary-Kate et Ashley Olsen à leur sœur Elizabeth deviennent viraux

Quand il s’agit de conseils fraternels, ça ne va pas beaucoup mieux que ça.

Un clip d’Elizabeth Olsen d’une interview refaite à neuf de « Off Camera with Sam Jones » révélant une certaine sagesse que ses sœurs aînées, Mary-Kate et Ashley, lui ont donnée devient viral sur TikTok pour son message puissant. La vidéo a atteint plus de 500 000 vues en moins d’une semaine.

Mary-Kate Olsen, Elizabeth Olsen et Ashley Olsen le 26 juillet 2016 à Los Angeles, Californie. Donato Sardella / Getty Images

La star de «WandaVision» s’est assise avec Jones en 2018 et a révélé le conseil vital que ses sœurs lui ont donné et qu’elle a pris avec elle tout au long de sa vie. Olsen, 32 ans, s’est vu demander par Jones si elle avait un mantra qu’elle avait appris de sa famille qui «est toujours vrai dans la façon dont vous vous conduisez ou la façon dont vous menez vos affaires?»

«Je pense qu’il y a deux choses», dit-elle. «Quelque chose que mes sœurs disent toujours, qui a pu venir de mon père à un moment donné – mon père, je ne sais pas – c’est que« non »est une phrase complète. »

«Et j’aime vraiment ça, surtout en tant que femme», a-t-elle ajouté. « Vous pouvez simplement dire » non « , et j’aime vraiment ça dans tous les aspects de la vie. »

Olsen a poursuivi en expliquant que l’autre conseil qu’elle avait suivi découle directement de son père.

« L’autre chose est que, parce que mon père est un golfeur, l’esprit d’un golfeur est comme l’esprit d’un bouddhiste », a-t-elle déclaré. « Vous devez être vraiment présent et vous devez vraiment lâcher votre dernière main. Si c’est mauvais ou si c’est bon, cela n’a pas d’importance. Vous ne pouvez pas y avoir d’attachement. »

Elle a poursuivi en ajoutant: « Et mon père disait toujours d’essayer de battre votre dernier meilleur score, que vous ne concourez que contre vous-même, que vous ne faites concurrence à personne d’autre. Et c’est ce que font les golfeurs. »

« Oui, ils sont en compétition, mais ils sont en compétition contre leurs propres scores et leur propre handicap et leur dernier meilleur tour », a-t-elle déclaré. « Mais c’est cette idée que vous n’êtes en compétition avec personne d’autre que pour vous améliorer. , et je pense que c’est quelque chose qui a toujours eu une grande impression sur moi. «

Olsen a pu faire un clin d’œil à ses sœurs dans un moment de méta-télévision grâce à son travail récent. «Wandavision» a fait un clin d’œil intelligent à «Full House» alors que Wanda (Olsen) et Vision (Paul Bettany) voyagent à travers les décennies et rendent hommage à certaines sitcoms classiques de la série.

« Nous avons un clin d’oeil (à ‘Full House’), mais c’est surtout une référence à ‘Family Ties’ cet épisode », a déclaré Olsen à « Access Hollywood » en janvier. « C’était la plupart de leur inspiration pour cet épisode spécifique, mais nous faisons un clin d’œil un peu. Vous ne pouvez pas ne pas (clin d’œil) – c’était un très grand spectacle! »

Olsen s’est ouverte à Parade en janvier sur la façon dont le fait de regarder ses sœurs sur le plateau lorsqu’elle était enfant avait influencé sa décision d’entrer dans l’industrie plus tard dans la vie plutôt que lorsqu’elle était enfant.

«Ce que j’ai vu mes sœurs faire, c’était travailler, pas jouer, et j’aimais vraiment le ballet, et j’aimais vraiment faire du sport», a-t-elle expliqué. «Cela a enlevé cette expérience. Mon père m’a littéralement demandé d’écrire une liste des avantages et des inconvénients afin que je puisse prendre une décision éclairée à l’âge de – je pense que j’étais en quatrième année, donc vous avez neuf ans, je pense. J’ai donc rédigé une liste des avantages et des inconvénients et j’ai décidé qu’il était plus important pour moi de pouvoir faire des extrascolaires.

Paul Bettany et Elizabeth Olsen de «WandaVision». Alberto E. Rodriguez / Getty Images pour Disney

Elle a repoussé le «désir d’être actrice» jusqu’à ce qu’elle soit au lycée, participant à une pièce de théâtre à l’école à 16 ans, expliquant: «Mon chemin pour être d’accord avec le désir d’être actrice passait par le théâtre, car il je me sentais plus académique et cela ressemblait moins à l’expérience de la célébrité et quoi que ce soit.

Lorsqu’elle a finalement commencé à devenir comédienne, Olsen a admis dans une interview avec Grazia en février qu’elle comprenait le poids que son nom de famille aurait dans l’industrie en fonction du succès de ses sœurs.

«Le népotisme est une chose et j’en suis très consciente», a-t-elle déclaré. «Et bien sûr, j’ai toujours voulu le faire seul.»

