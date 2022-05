Les conseils pour payer une assurance jeune conducteur moins chère

in

Lorsque vous venez d’avoir le permis, vous devez souscrire à une assurance auto jeune conducteur. Cette dernière est plus élevée qu’une assurance auto classique. Cela est dû au fait que, pour les assureurs, un jeune conducteur représente plus de risques. Toutefois, quelques astuces permettent de payer moins cher cette assurance.

L’astuce avant d’obtenir votre permis de conduire

Avant de passer votre permis ou même de vous inscrire, vous pouvez réfléchir à une formation qui vous conviendra le plus.

Passer la conduite accompagnée

Si vous êtes parent, anticipez les futures dépenses que vous ferez ou que votre enfant fera sur l’assurance. En effet, la conduite accompagnée se révèle être une bonne option pour l’assurance. Les assureurs considèrent que les jeunes ayant passé leur permis en conduite accompagnée sont moins à risques que ceux d’une formation classique. L’expérience requise pour eux est plus importante, car ils ont passé beaucoup d’heures sur le volant.

En effet, lorsque l’on souscrit à une assurance jeune conducteur, ce dernier est soumis à la surprime. Cette dernière est de 100 % et augmente considérablement le coût de l’assurance. En conduite accompagnée, le jeune ne devrait que payer 50 % de surprime. Lors de la deuxième année, seulement 25 %.

Penser à la voiture en amont

Il est important que le choix de la voiture se fasse en amont. En effet, il n’est pas recommandé de faire assurer une grosse voiture avec une grosse motorisation. Si vous assurez une voiture puissante, vous pouvez être confronté à des tarifs démesurés. De plus, il est possible que vous ayez un refus d’assurance à ce véhicule.

Les astuces qui diminueront le prix de l’assurance jeune conducteur

Plusieurs conseils peuvent être mis en pratique pour payer l’assurance jeune conducteur le moins cher possible. En effet, cette catégorie d’automobiliste paye bien souvent celle-ci eux-mêmes. Toutefois, n’ayant pas beaucoup les moyens financiers, il faut que cette dernière soit abordable.

Souscrire à la formule au tiers

En effet, pour avoir une assurance plus économique, il faut s’assurer à la formule minimum. Celle-ci doit au moins avoir les garanties obligatoires et la responsabilité civile envers un tiers. Cette dernière est une formule abordable surtout si le véhicule a une faible valeur. Toutefois, il est important de regarder les autres garanties qui peuvent être bénéfiques pour un jeune conducteur. En effet, vous pouvez également ajouter la garantie d’assurance personnelle du conducteur qui couvrira vos dommages corporels en cas d’accidents.

Comparer les assurances

Même si toutes les assurances prennent en compte les mêmes critères : l’âge, le modèle de voiture et le lieu de résidence, il est important de faire des comparaisons entre plusieurs assureurs. En effet, il peut y avoir des différences notables de l’un à l’autre. Pour cela, vous pouvez demander des devis en ligne qui vous donneront une idée de ce qu’il faudra débourser. Les comparateurs sont aussi de bons outils pour voir dans les détails les différences de tarifs. Prenez soin de bien regarder les garanties et franchises proposées.

Prendre le même assureur que ses parents

Une des techniques les plus connues et recommandées est de choisir le même assureur que d’autres personnes de la famille dont les parents. Vous pourrez bénéficier d’une remise sur votre contrat ou négocier celui-ci pour qu’il soit à votre avantage.

Une autre solution est de s’assurer comme un conducteur secondaire. En effet, cela est idéal si vous n’allez pas conduire beaucoup et vous pourrez bénéficier à termes de bonus lorsque vous voudrez vous assurer personnellement.

S’assurer au kilométrage

En effet, s’assurer au kilométrage peut être une bonne alternative pour économiser. Cela sera une facturation au kilomètre. Elle se fera à l’aide d’un boitier apposer dans la voiture. Si vous ne faites pas de longs trajets et qui ne sont pas récurrents.

Prendre en charge certains sinistres

Il est vrai que bien souvent les sinistres sont très chers et peuvent être de gros coûts pour les jeunes conducteurs. Toutefois, ces derniers peuvent prendre en charges les plus petits sinistres par eux-mêmes. Cela peut être plus économique pour eux de s’acquitter des montants de réparations que d’avoir des garanties qui sont coûteuses sur le contrat.