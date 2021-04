Les conseils judicieux de Kelly Clarkson à Taylor Swift refont surface après la sortie de ‘Fearless’

Au plus fort de la querelle publique de Taylor Swift avec Scooter Braun après que sa société ait acquis les maîtres de ses six premiers albums, Kelly Clarkson a pesé sur la situation. Le coach de « The Voice » a offert à l’artiste plusieurs fois récompensée de bons conseils: réenregistrer ses anciens albums.

«@ Taylorswift13 juste une pensée, tu devrais entrer et ré-enregistrer toutes les chansons dont tu ne possèdes pas les maîtres exactement comment tu les as faites, mais mettre de l’art tout neuf et une sorte d’incitation pour que les fans n’achètent plus l’ancien versions, »Clarkson, 38 ans, tweeté le 13 juillet 2019. « J’achèterais toutes les nouvelles versions juste pour prouver un point 💁🏼 »

Le tweet de l’ancien «American Idol» a refait surface sur les réseaux sociaux après la réédition de «Fearless (Taylor’s Version)» le 9 avril, douze ans après la sortie de l’album. Le tweet faisant de nouveau son tour, les fans de Swift félicitent Clarkson pour son dernier conseil, avec un fan qui a écrit: «Tout le monde dit merci Kelly Clarkson.»

Un autre fan a répondu au tweet original de Clarkson, l’écriture, « ce tweet a tellement bien vieilli maintenant que le réenregistrement est sorti !!! »

« ‘de la chambre forte’, Kelly tu étais visionnaire! » un fan tweeté au chanteur, soulignant l’idée de Clarkson de sortir des pistes bonus entièrement nouvelles.

« de la voûte », Kelly tu étais visionnaire! – Cartes de Taylor Swift (@TChartSwift) 10 avril 2021

Des mois après que Clarkson eut tweeté pour la première fois la suggestion que Swift réenregistre sa vieille musique afin de posséder les maîtres, elle a clarifié ses déclarations sur « The Tonight Show » et a déclaré à l’animateur Jimmy Fallon qu’elle avait été inspirée par son ancienne belle-mère, Reba McEntire.

«Je n’essayais pas vraiment de défendre ou d’offenser qui que ce soit», a déclaré Clarkson. «C’était plus comme ça, Reba m’a dit qu’elle avait fait ça. C’est ça. C’était tout… Elle voulait posséder ses maîtres. Et je me suis dit: « Eh bien, si c’est si important pour vous, par exemple, trouvez un moyen. » Et elle a recoupé toute sa musique et a fait les mêmes musiciens, le même tout. C’est là que j’ai eu l’idée.

Elle a poursuivi en expliquant: «Taylor est l’artiste, comme si elle écrivait depuis qu’elle était petite. Donc, c’est un peu comme son journal, alors je comprends pourquoi elle voudrait.

«Je ne me soucie pas vraiment de posséder mes maîtres ou pas», dit-elle. «Je suis juste comme, ‘Quoi qu’il en soit, je vais les chanter jusqu’à ce que je sois mort, ça va.’ Et puis quelqu’un peut gagner de l’argent avec ça, je m’en fiche. Par exemple, j’écris la moitié ou un peu plus de la moitié de mes trucs et les siens en sont à 100%. Je peux donc voir à quel point cela lui importerait.

Kelly Clarkson et Taylor Swift. Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

Swift, 31 ans, a adressé publiquement la vente de ses maîtres à la société de Braun, Ithaca Holdings, à plusieurs reprises, faisant notamment référence à Braun et à la vente de ses maîtres lors de son discours d’acceptation du prix Woman of the Decade lors de l’événement Women In Music de Billboard au fin 2019, où elle a affirmé avoir été «privée de la chance» d’acheter sa musique.

Ce n’est qu’un an plus tard, en novembre 2020, que Swift a répondu à la nouvelle que son catalogue avait été revendu, cette fois par Braun à une société de capital-investissement. Dans le même souffle, la chanteuse de «Willow» a confirmé qu’elle était déjà en train de réenregistrer ses anciens albums, écrivant dans une déclaration: «J’ai récemment commencé à réenregistrer ma musique plus ancienne et cela s’est déjà avéré à la fois excitant et passionnant. créativement épanouissant. J’ai beaucoup de surprises en réserve. »

Swift a révélé en février que le premier album qu’elle rééditerait était «Fearless», qui présentait ses succès tels que «Love Story» et «You Belong With Me».

L’album réenregistré comprenait non seulement la version de luxe des 19 titres originaux de l’album, mais comprenait également de toutes nouvelles vidéos lyriques d’accompagnement, son single « Today Was A Fairytale » du film « Valentine’s Day », ainsi que six nouveaux titres bonus « de la vault »qui comprenait deux noms familiers de la musique country: Maren Morris et Keith Urban.