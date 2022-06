Les conseils de Leonardo DiCaprio à Austin Butler pour Elvis

WARNER BROS. DES PHOTOS

Les acteurs ont partagé le tournage de Once Upon a Time in Hollywood. C’était l’avertissement du protagoniste de The Great Gatsby de travailler avec le réalisateur Baz Luhrmann.

©Getty/Warner Bros.Leonardo DiCaprio a conseillé Austin Butler pour Elvis.

Le prochain 14 juillet l’un des films les plus attendus de l’année arrive en salles : Elvis. Le drame mettant en vedette majordome austin Oui Tom Hank, fonctionne comme un biopic du roi du rock and roll chargé de drame, de musique et d’émotion. L’un de ses grands attraits est, sans aucun doute, son acteur principal : la caractérisation de l’interprète est impressionnante dès la bande-annonce et promet un film qui est un pur hommage. Leonardo DiCaprio Il ne voulait pas être laissé de côté et c’est pourquoi il a donné à Butler quelques conseils clés.

Le film est réalisé par le cinéaste nominé aux Oscars, Baz Luhrman, et raconte la vie d’Elvis Presley et sa relation compliquée avec son agent Tom Parker. « L’histoire plonge dans la dynamique complexe entre Presley et Parker qui s’étend sur plus de 20 ans, de l’ascension de Presley à la célébrité jusqu’à sa célébrité sans précédent, dans le contexte du paysage culturel aux États-Unis. Au centre de ce voyage se trouve l’une des personnes les plus importantes et les plus influentes de la vie d’Elvis, Priscilla Presley.», indique le synopsis officiel de Images de Warner Bros..

Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel, Kodi Smit-McPhee, Dacre Montgomery, Leon Ford, Kate Mulvany, Gareth Davies, Charles Grounds, Josh McConville et Adam Dunn ne sont que quelques-unes des stars qui complètent le casting. Bien que DiCaprio ne soit pas sur la liste, il connaît très bien le travail avec Baz Luhrmann, puisqu’il a partagé le plateau avec le cinéaste lors de Gatsby le magnifique Oui Roméo et Juliette.

C’est pourquoi il n’a pas hésité à conseiller Austin Butler, qui a également travaillé sur le film. Il était une fois à Hollywood. En dialogue avec Entertainment Weekly, le protagoniste de Elvis tenu: « Trouver de nouvelles idées à la volée est terrifiant. J’ai parlé à Léo avant et il m’a dit : ‘Baz va te faire perdre l’équilibre, mais il va faire ressortir en toi des choses que tu ne savais pas que tu avais à l’intérieur.’ Et c’est exactement ce qui s’est passé”.

Sur sa relation avec Luhrmann lors du tournage du biopic, il a insisté : «Cela m’a poussé au bord de ce que je pensais être possible. Et j’ai toujours su que si je tombais, il m’aurait. c’était sûr”. De cette façon, Austin Butler a été encouragé à montrer une toute autre facette avec le scénario de Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner. Et les conseils de DiCaprio l’ont sans aucun doute inspiré pour construire ce personnage complexe.

