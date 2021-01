Les conseils de Jada Pinkett Smith pour les mamans qui travaillent donnent du pouvoir

Jada Pinkett Smith fait partie de ce qui ne peut être décrit que comme une «famille puissante» hollywoodienne. Elle est incroyablement célèbre, est mariée à une autre grande célébrité – Will Smith – et ses enfants, Jaden et Willow Smith, sont également à l’honneur. En un coup d’œil, leur vie semble très différente de celle de la famille américaine moyenne. Leur succès dans l’industrie du divertissement les a rendus millionnaires et leur niveau de renommée est inégalé, même par de nombreuses autres célébrités.

Mais la famille a plus en commun avec la famille américaine moyenne qu’on ne le pense. Comme beaucoup, Will et Jada ont dû concilier leurs carrières bien remplies avec la parentalité de leurs enfants. Jaden et Willow sont maintenant adultes, mais il est clair que les parents Smith ont eu leur juste part d’expérience dans le maintien d’un équilibre entre le travail et la famille.

Jada Pinkett Smith a rencontré des difficultés pour être une actrice de premier plan et avoir des enfants. Grâce à ses expériences, elle a acquis une certaine expérience sur la façon d’équilibrer tout cela et a partagé quelques conseils importants aux mères qui travaillent sur Table de discussion rouge.

Jada Pinkett Smith | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

La carrière de Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith est entrée dans le public en tant qu’actrice de télévision dans les années 1990. Beaucoup de ses premiers rôles étaient des rôles d’un épisode dans des émissions telles que Vraies couleurs et Doogie Howser, MD mais, après seulement un an de comédie professionnelle, elle a décroché un rôle récurrent sur le Spectacle de Cosby retombées, Un monde différent. L’opportunité a aidé son succès à grandir et, en 1993, elle a eu son premier rôle principal dans un film, Société Menace II. Son jeu a été salué par de grands critiques, dont Roger Ebert, et elle est rapidement devenue un grand nom à Hollywood.

En plus d’être actrice, Jada Pinkett Smith est musicienne. En 2002, elle a commencé un groupe de heavy metal appelé Wicked Wisdom, tout en continuant à décrocher des rôles aussi importants que Niobe dans le Matrice suites, Gloria dans Madagascar, et l’éponyme Christina Hawthorne dans l’émission télévisée, Hawthorne. Plus récemment, elle a lancé son propre talk-show, Discussion sur la table rouge avec sa mère, Adrienne Banfield-Norris, et sa fille, Willow, pour parler de problèmes dans une perspective multigénérationnelle.

La relation de Will Smith et Jada Pinkett Smith

Ironiquement, Jada et Will ont commencé leur relation lorsque Jada a perdu le rôle de la petite amie de Will sur Le Prince de Bel Air. Cependant, les deux ont dû s’entendre, car ils se sont mariés en 1997 et, un an plus tard, ont accueilli leur premier enfant, Jaden. En 2001, ils ont agi ensemble pour la première fois dans le biopic de Muhammad Ali Ali. L’année suivante, ils ont eu leur fille, Willow.

Les conseils de Jada Pinkett Smith aux mères qui travaillent

Sur Discussion sur la table rouge, Jada a partagé ses idées sur ce que c’est que d’être une mère qui travaille. Un conseil particulièrement inspirant qu’elle a donné aux mères qui travaillent comme elle est que toutes les familles ne sont pas pareilles – il n’y a pas une seule façon d’élever des enfants, et ceux qui sont à l’extérieur ne savent pas toujours ce qui est le mieux.

Pour chaque femme, il est important que nous reconnaissions que nous avons le droit de déterminer ce qui fonctionne pour nous personnellement. Nous n’avons pas à faire ce que tout le monde fait. Si nous sommes bons, notre famille sera bonne.

Alors que Jada parlait d’un endroit où il équilibrait à la fois sa carrière et ses ambitions familiales, les conseils peuvent être appliqués à tous les aspects de la vie.