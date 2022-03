Les connexions que Moon Knight aurait avec le MCU

Disney+

La mythologie égyptienne du personnage incarné par Oscar Isaac pourrait jouer un rôle fondamental dans sa relation avec l’univers cinématographique Marvel.

©IMDBChevalier de la Lune

Chevalier de la Lune va venir a Disney+ et raconte l’histoire de Steven Grant, un homme aux multiples personnalités qui abrite dans son corps Marc Spector, un ancien agent de la CIA qui a été laissé pour mort et grâce à un accord avec le dieu égyptien de la lune, Khonshu, est revenu à la vie avec une des pouvoirs tels que la force surhumaine, l’endurance et des réflexes accrus. Ces capacités varient selon le cycle lunaire.

Les responsables de l’émission ont souligné qu’elle n’avait aucun lien majeur avec le Univers cinématographique Marvel. Cependant, un aspect de la mythologie de Chevalier de la Lune Je le relierais aux prochaines avant-premières de la marque sur grand écran, Wakanda pour toujours et Thor : Amour et tonnerre. En ce sens, la mythologie égyptienne derrière Marc Spector joue un rôle prépondérant.

Moon Knight connecté à la phase 4 du MCU

Dans le MCU Bast se trouve la déesse panthère qui protège la nation africaine de Wakanda. Ce que personne ne sait, c’est que le dieu égyptien de la lune, Khonshu, est le frère de la divinité vénérée par les Wakandans. De cette manière, il existe une relation directe entre la suite de Panthère noire et la série télévisée mettant en vedette oscar isaac. Rappelons que Bast a joué un rôle très important dans le premier volet de Panthère noire.

Encore plus? Dans le film Thor : Amour et tonnerre, l’actrice australienne Akosia Sabet jouera Bastet, également connu sous le nom de Bast. Nous savons que le film mettra en vedette la présence de Gorr The God Butcher, un méchant qui déteste les dieux et pour cette raison, il semble logique que les divinités apparaissent dans le film du réalisateur Taika Waititi et mettant en vedette Chris Hemsworth. C’est possible que Chevalier de la Lune préparer le terrain pour certains de ces films de la phase 4 du MCU.

Il y a aussi le fait que Wakanda et l’Egypte sont en Afrique et il est possible que Marc Spectre à un moment donné, traverser le pays gouverné par T’Challa. Non seulement cela, Thor : Amour et tonnerre sortira quatre mois seulement après Chevalier de la Lune et la suite de Panthère noire sortira au cinéma 8 mois après Marc Spectre débuts sur la plate-forme de La Casa del Ratón.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂