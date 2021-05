Les conflits et les catastrophes naturelles en 2020 ont déplacé 40,5 millions de personnes dans le monde, selon un rapport

Quelqu’un a été forcé de fuir son domicile à l’intérieur de son propre pays à chaque seconde l’année dernière.

L’escalade de la violence et l’expansion des groupes extrémistes en Éthiopie, au Mozambique et au Burkina Faso, ainsi que des conflits prolongés comme ceux en Syrie, en Afghanistan et en République démocratique du Congo continuent de contraindre un grand nombre de personnes à fuir. Crédit d’image: Flickr / Photo ONU / Tobin Jones

Les conflits et les catastrophes naturelles ont forcé une personne à fuir dans son propre pays chaque seconde de l’année dernière, poussant le nombre de personnes vivant en déplacement interne à un niveau record, ont déclaré jeudi des observateurs. Cela s’est produit malgré des restrictions strictes de mouvement imposées dans le monde entier dans le but d’arrêter la propagation du COVID-19 , dont les observateurs s’attendaient à faire baisser le nombre de déplacements l’an dernier. Mais 2020 a également été marquée par d’intenses tempêtes, des conflits persistants et des explosions de violence, forçant 40,5 millions de personnes à devenir nouvellement déplacées dans leur pays, selon un rapport conjoint de l’Observatoire des déplacements internes (IDMC) et du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). .

C’est le nombre le plus élevé de nouveaux déplacés signalé en 10 ans, et porte le nombre total de personnes vivant en déplacement interne dans le monde à un record de 55 millions, selon le rapport.

« Les deux chiffres cette année étaient inhabituellement élevés », a déclaré à l’AFP la directrice de l’IDMC, Alexandra Bilak, affirmant que la montée des déplacements internes était « sans précédent ».

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays est désormais plus du double des quelque 26 millions de personnes qui ont fui les frontières en tant que réfugiés.

« Il est choquant que quelqu’un ait été forcé de fuir son domicile à l’intérieur de son propre pays à chaque seconde l’année dernière », a déclaré le chef du CNRC, Jan Egeland, dans un communiqué.

« Nous ne parvenons pas à protéger les personnes les plus vulnérables du monde contre les conflits et les catastrophes. »

Les chiffres peuvent augmenter

Bilak a déclaré qu’il était « particulièrement préoccupant que ces chiffres élevés aient été enregistrés dans le contexte du COVID-19 pandémie ».

Soulignant que les restrictions de mouvement ont entravé la collecte de données et que « moins de gens ont cherché des abris d’urgence par peur d’être infectés », elle a suggéré que les vrais chiffres étaient plus élevés.

La pandémie a entre-temps exacerbé les conditions socio-économiques des personnes déplacées, a-t-elle dit, avertissant que « ces chiffres pourraient augmenter encore plus à mesure que les pays sombrent davantage dans une crise économique ».

Le rapport a révélé que les trois quarts des personnes qui ont fui à l’intérieur de leur pays l’année dernière ont été victimes de catastrophes naturelles, en particulier liées à des conditions météorologiques extrêmes.

Des cyclones intenses, des pluies de mousson et des inondations ont frappé des zones très exposées et densément peuplées d’Asie et du Pacifique, tandis que la saison des ouragans dans l’Atlantique « a été la plus active jamais enregistrée », a-t-il souligné.

« Les saisons des pluies prolongées à travers le Moyen-Orient et l’Afrique subsaharienne ont déraciné des millions d’autres. »

Impact climatique

Les experts disent que le changement climatique augmente l’intensité et la fréquence de ces événements météorologiques extrêmes.

« Nous ne pouvons que nous attendre à ce que les impacts futurs du changement climatique deviennent plus fréquents et plus intenses, et donc que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays augmente », a déclaré Bilak.

En outre, près de 10 millions de personnes nouvellement diplômées l’année dernière fuyaient les conflits et la violence, selon le rapport.

Il a ajouté que l’escalade de la violence et l’expansion des groupes extrémistes en Éthiopie, au Mozambique et au Burkina Faso avaient alimenté certaines des crises de déplacement les plus rapides au monde l’année dernière.

Des conflits prolongés comme ceux de la Syrie, de l’Afghanistan et de la République démocratique du Congo ont également continué de contraindre un grand nombre de personnes à fuir.

Contrairement aux déplacements dus à des catastrophes, qui sont généralement de courte durée lorsque les gens reviennent pour reconstruire des maisons endommagées ou détruites une fois les tempêtes passées, les déplacements provoqués par les conflits peuvent durer des années.

Sur les 55 millions de personnes déplacées à la fin de l’année dernière, toutes sauf sept millions avaient fui le conflit, selon le rapport.

Il a également averti que la convergence des conflits et des catastrophes naturelles aggrave le problème, 95% des nouveaux déplacements de conflit de l’année dernière se produisant dans des pays vulnérables aux impacts du changement climatique.

« Le changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles peuvent aggraver l’instabilité et les conflits, qui à leur tour peuvent déclencher des déplacements. »

