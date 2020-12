Les concurrents de «  survivant  » ont révélé une fois pourquoi la récompense de la pizza n’était pas bonne

Chaque saison de Survivant montre les concurrents qui se battent pour la nourriture. L’une de ces récompenses est une grande commande de pizza. Mais les anciens gagnants ont laissé échapper que ce n’était pas la meilleure récompense alimentaire pour une raison intéressante.

Les concurrents de « survivant » ont généralement faim tout au long de la saison

Chaque saison, les concurrents doivent se débrouiller seuls. Ils doivent construire leur propre abri, faire du feu et trouver de la nourriture.

S’ils ne gagnent pas de défis, cela signifie que les concurrents ont généralement faim. Ils peuvent trouver des fruits autour de leur camp, des créatures de l’eau, et ils ont un sac de riz à partager à manger pendant 39 jours.

Ils peuvent s’approvisionner en remportant des défis en tant que tribu au début. Du silex, des poulets, des oreillers, du matériel de pêche et de la nourriture ont été offerts comme récompenses précoces pendant plusieurs saisons. La pizza a également été une récompense, mais apparemment ce n’est pas une bonne chose.

Les concurrents se sont plaints de la pizza

Rob Mariano et Tom Buchanan avec les membres de leur famille sur «Survivor» | Monty Brinton / Archives de photos CBS via Getty Images

Il y a plusieurs récompenses alimentaires offertes aux gagnants des concours tout au long de chaque saison. L’un d’eux est la possibilité de manger de la pizza, mais certains joueurs ont admis que ce n’était pas très bon.

«La pire chose à propos de la nourriture que vous obtenez en récompense, c’est quand c’est une pizza fidjienne, qui ne se rapproche pas de ce que nous appelons la pizza aux États-Unis», David Wright de Survivor: Millennials vs Gen X et Survivant: Edge of Extinction dit The Ringer. «Je me souviens qu’on m’avait proposé de ne pas relever un défi pour la pizza et la bière. C’était une décision facile de ne pas rester absent parce que ce n’était tout simplement pas appétissant.

Malcolm Freberg de Survivant: Philippines, Survivant: Caramoan, et Survivor: Game Changers D’accord. «Il est en fait fait de carton. Il n’y a pas de saveur, il n’y a pas de sauce, le fromage. … Tout était horrible », dit-il.

Il y a aussi un autre inconvénient aux récompenses alimentaires. Vous avez peut-être tellement faim que vous mangez trop et que vous vous rendez malade. Les concurrents ne peuvent donc pas toujours en profiter.

Jeff Probst a parlé de cette torsion « manger ou jouer »

Les producteurs sont très conscients de la faim du casting, donc plus tard dans la saison, ils incluent une torsion. Les joueurs peuvent jouer un défi pour lutter pour l’immunité, ou ils peuvent s’asseoir et manger. L’animateur, Jeff Probst, a expliqué à Entertainment Weekly pourquoi il pouvait être judicieux de s’asseoir.

Il a dit: «s’asseoir est probablement une décision très sage. Vous calculez le risque d’abandonner l’immunité contre la légère chance que vous la gagniez en premier lieu, puis comparez cela avec la certitude de la nourriture. «

On a également dit que manger pouvait faire partie de la stratégie de quelqu’un. Un joueur nourri pourrait avoir plus de carburant dans le réservoir pour la prochaine partie de la partie.