Les concurrents de «  Holiday Wars  » sont trop méchants et «  misérables  », se plaignent les fans

Comme la plupart des programmes télévisés autour des vacances, The Food Network a tendance à appliquer une bonne dose de festivité à leur programmation, et cette année, les fans de concours de cuisine attendaient avec impatience une nouvelle saison de Guerres de vacances.

Avant cette année, le concours de cuisine sur le thème des vacances n’avait diffusé que cinq épisodes et semblait en passe de devenir un succès pour le réseau, tout comme son prédécesseur, Halloween Wars.

Avec une saison complète de six épisodes prévue pour cette année, les fans étaient impatients de se mettre à l’aise avec un spectacle de cuisine de vacances, mais plus que quelques-uns ont remarqué que l’émission n’était pas tout ce qu’ils espéraient.

Plaisir des vacances dans ‘Holiday Wars’

Les spéciaux de vacances télévisées offrent généralement une version plus campy et familiale de nos favoris typiques, et la saison 1 de Holiday Wars n’a pas fait exception. Il a pris le format familier du concours de cuisine et l’a habillé de tout le spectacle des vacances, et a ajouté juste un soupçon de blagues au fromage et de plaisanteries maladroites.

Le résultat a été un concours de bien-être délicieusement (même si un peu ringard) juste à temps pour mettre les téléspectateurs dans l’ambiance pour les vacances. Avec plus d’épisodes dans la saison deux, les téléspectateurs étaient ravis de revenir dans l’émission et de profiter davantage de ce nouveau favori.

Réparer ce qui n’est pas cassé

La saison deux, cependant, a laissé plus de quelques fans se gratter la tête à propos des changements apportés à la série. La première saison a été très appréciée et avec de bonnes notes d’audience, la plupart des fans de l’émission ont supposé que la formule resterait pratiquement la même. Le public était naturellement assez choqué lorsque la saison deux a fait ses débuts avec de nouveaux juges, un nouvel hôte, des changements de format importants et une attitude généralement différente parmi les concurrents.

Alors que les fans et les critiques ont exprimé leur déception face au nouvel hôte, Raven-Symone, et leur frustration quant à la sévérité des critiques des nouveaux juges, la plupart des plaintes semblent adressées aux candidats cette saison. Après la première, les fans ont été choqués de constater que non seulement l’animateur et plusieurs juges avaient changé, mais aussi l’atmosphère de l’émission. Il semble souvent que les concurrents oublient d’apporter une quantité suffisante de joie pour convenir à la saison avec eux à la compétition cette année.

Peu de temps après les débuts (et chaque épisode depuis), les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur inquiétude, un utilisateur de Reddit commentant: «Ils sont tellement misérables! Je disais juste ça à mon mari. Ils se détestent tous et je n’aime pas ce genre de drame pendant les émissions de Noël.

Évidemment, les téléspectateurs à la recherche d’une expérience festive pour les mettre dans l’esprit des fêtes ne veulent pas voir un conflit constant entre les équipes.

Beaucoup de concurrents ont également été assez agressifs envers d’autres équipes, dans des échanges qui semblent parfois presque scénarisés. «L’un des membres de l’équipe était encore mauvaise bouche à une autre équipe lors de son élimination tête parlante. Quelle bande de Betty amères! un autre commentateur fait remarquer.

Les éditions de vacances des concours sont traditionnellement beaucoup plus légères que le reste de l’année, mais il semble que Guerres de vacances a choisi d’aller dans une direction différente pour cette année.

Déception festive

Bien que de nombreux fans fidèles espèrent que la nouvelle distribution trouvera son rythme et que la série s’améliorera, pour ceux qui ont aimé la première saison, c’est une performance décevante. La première tranche de Guerres de vacances était un excellent divertissement familial – un standard de vacances agréable, édifiant et agréable.

Certains espéraient que cela deviendrait une tradition de vacances. Le spectacle est devenu de plus en plus tendu, mais beaucoup rateront les guerres de vacances plus détendues et amicales de 2019.

Malheureusement, ce n’est pas ce qu’il semble avoir été livré cette saison des vacances.