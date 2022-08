Les concepteurs du jeu vidéo Lost Ark, Smilegate RPG et Amazon Games, ont fourni un aperçu de ce qui est à venir

Tout d’abord, une proposition de mise à niveau de Lost Ark a été divulguée. C’est maintenant au tour d’Amazon Games de discuter de ce qu’ils et Porte-sourire RPG prévoit la sortie occidentale du jeu.

Des mises à jour sont prévues pour août et septembre dans un proche avenir. De plus, un ranch avec des fonctionnalités adaptées aux animaux de compagnie et des événements sur le thème du festival Maharaka seront disponibles pour les joueurs à partir du mois suivant.

Septembre sera plus riche grâce aux prochaines améliorations de la qualité de vie, à une nouvelle classe et à un raid créé spécifiquement pour quatre joueurs.

Nous allons passer à The Machinist pour l’instant car c’est sans aucun doute l’aspect le plus important du plan. La deuxième mise à niveau, prévue pour septembre, introduira la nouvelle classe illustrée ci-dessous, qui est équipée d’une combinaison mécanisée et d’armements appropriés.

En ce qui concerne cette nouvelle classe, Amazon a déclaré que « le machiniste arrive à Arkesia armé jusqu’aux dents avec des mitrailleuses, des armes laser et des drones de pointe trouvés à Arthentine, prêts à exploser, brûler et neutraliser toute menace avec une précision chirurgicale ». De plus, « Le machiniste peut utiliser sa compétence d’identification pour enfiler une technologie de pointe avec la capacité Hypersync lorsque les armes conventionnelles et les attaques de drones sont insuffisantes pour éliminer une cible.

Les coups d’atterrissage peuvent charger les noyaux d’énergie de la combinaison high-tech Hypersync, et à l’intérieur, les compétences utiliseront l’énergie jusqu’à ce que le machiniste s’épuise. Le machiniste sera la sixième classe avancée d’artilleur, rejoignant le Deadeye, Gunslinger, Artillerist et Sharpshooter. Ce mois-ci, Smilegate et Amazon ont ajouté la classe Arcanist, et ils ont donné aux joueurs une chance de rattraper rapidement ce personnage à un stade développé de l’intrigue du jeu afin que vous puissiez l’utiliser pour entreprendre des activités adaptées à votre niveau. Bien que l’option pour cette nouvelle classe Machiniste n’ait pas encore été annoncée, on pourrait supposer qu’elle serait disponible pour tous ceux qui le voudraient.