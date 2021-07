Les comptes des principaux groupes universitaires de défense des droits des homosexuels en Chine bloqués sur WeChat, provoquant des protestations et la peur de la censure

07 juillet 2021 23:26:42 IST

Pékin: Plusieurs comptes de réseaux sociaux appartenant à de grands groupes universitaires de défense des droits LGBTQ en Chine ont été bloqués sur l’application populaire WeChat, ce qui fait craindre une censure ciblée et appelle le 7 juillet à une manifestation en ligne.

Les pages WeChat de groupes, y compris la Gay Pride de l’Université des sciences et technologies de Huazhong et ColorsWorld de l’Université de Pékin, ont vu leurs anciens messages effacés et remplacés par un avis indiquant : « tout le contenu a été bloqué et l’utilisation du compte a été arrêtée » pour violations de réglementations non spécifiées sur les médias sociaux.

Les brefs avis indiquaient que WeChat avait reçu des « plaintes » concernant les pages, tandis que les noms de compte des groupes avaient été changés en « Compte sans nom » le 6 juillet, sur la base d’enregistrements de compte publiquement visibles.

La super-application WeChat est la plus grande plate-forme de médias sociaux de Chine, avec une messagerie instantanée, des blogs et d’autres contenus, ainsi que la possibilité d’effectuer des paiements.

Les entreprises chinoises de médias sociaux censurent fréquemment le contenu jugé politiquement sensible ou inapproprié, les censeurs ciblant auparavant le contenu lié aux LGBTQ sur les applications de streaming vidéo et les films étrangers.

Zhihe Society, un groupe d’étudiantes féministes de l’Université Fudan de Shanghai qui se concentre sur les minorités sexuelles, a confirmé que son compte officiel WeChat avait été définitivement supprimé dans un communiqué publié mercredi sur une autre plate-forme de médias sociaux.

« Il est très clair qu’il n’y a aucune possibilité que le compte d’origine de Zhihe puisse être relancé à court terme », a déclaré l’organisation dans un communiqué sur la plate-forme Weibo de type Twitter, sans donner de détails sur la raison du retrait.

Bien que la Chine ait dépénalisé l’homosexualité en 1997, le mariage homosexuel est illégal et les problèmes liés aux groupes LGBTQ sont souvent considérés comme politiquement sensibles.

Tencent, propriétaire de WeChat, n’a pas immédiatement répondu à AFP‘s sur ce qui a incité les suppressions de compte.

Plusieurs utilisateurs de WeChat non concernés par le blocage ont fait circuler des listes de comptes supprimés et ont appelé le 7 juillet à manifester numériquement contre les suppressions, demandant aux lecteurs de changer leur nom de profil en « Compte sans nom » en soutien aux groupes.

Beaucoup de ces messages ont été supprimés peu de temps après.

Bien qu’aucun organisme gouvernemental n’ait revendiqué la responsabilité des suppressions, les militants craignent que les actions apparemment coordonnées ne soient motivées par un programme anti-LGBTQ.

Sun Wenlin, co-fondateur du China Marriage Equality Advocacy Network, a déclaré AFP que la façon dont les comptes ont été bloqués en une seule fois lui a suggéré que « quelqu’un dans un ministère a peut-être écrit un rapport interne pour les supérieurs » qui comprenait une liste de groupes de médias sociaux LGBTQ.

Un étudiant membre de l’un des groupes concernés qui a demandé à ne pas être nommé a dit AFP qu’en raison de la pression croissante sur la communauté LGBTQ en Chine, les fermetures n’étaient « pas totalement inattendues ».

« Je suis toujours très en colère à ce sujet », a-t-il déclaré.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂