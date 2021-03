Les comptes de milliers d’utilisateurs de Microsoft dans le monde ont été piratés, l’attaque serait liée à la Chine

08 mars 2021 11:55:15 IST

Microsoft Perspectives des utilisateurs du monde entier auraient été piratés récemment. L’attaque a commencé avec « un groupe de hackers soutenu par le gouvernement chinois » et a touché 60 000 utilisateurs dans le monde, a rapporté Bloomberg. Ces utilisateurs comprennent principalement des petites et moyennes entreprises telles que des banques et des fournisseurs d’électricité, des maisons pour personnes âgées et une entreprise de crème glacée. Le Bloomberg Le rapport révèle en outre qu’une société américaine de cybersécurité travaillait avec au moins 50 victimes pour enquêter sur ce à quoi les pirates ont eu accès et comment les éjecter.

Le rapport a ajouté qu’un responsable de la Maison Blanche a assuré qu’ils travaillaient pour évaluer et traiter l’impact de l’attaque et a souligné qu’il s’agissait d’une menace active qui se développe toujours.

Un responsable de Volexity, une société de cybersécurité qui a travaillé avec Microsoft pour «identifier les failles utilisées par les pirates», a révélé que Hafnium est un groupe de piratage chinois qui fait apparemment irruption dans les réseaux informatiques privés et gouvernementaux via le logiciel de messagerie Exchange de Microsoft depuis des mois.

Pour l’inverse, les pirates informatiques russes ont récemment violé neuf agences fédérales et au moins 100 entreprises. Ces pirates auraient modifié les mises à jour logicielles de SolarWinds LLC, un fabricant de logiciels de gestion informatique.

