Les complications de Covid entourent et inquiètent les moins de 50 ans

Les jeunes adultes qui ont été admis à l’hôpital avec covid-19 courent un risque élevé de complications, selon une étude britannique. Quatre personnes sur 10 âgées de 19 à 49 ans ont développé des problèmes rénaux, pulmonaires ou d’autres organes pendant le traitement.

L’enquête a porté sur 73 197 adultes de tous âges dans 302 hôpitaux britanniques lors de la première vague de covid en 2020. « Le message est qu’il ne s’agit pas seulement d’une maladie des personnes âgées et fragiles », scientifique Calum Semple, qui a dirigé la recherche.

« Les données renforcent le fait que le covid n’est pas la grippe et nous voyons même de jeunes adultes arriver à l’hôpital souffrant de complications importantes, dont certaines nécessiteront une surveillance supplémentaire et potentiellement plus de traitement à l’avenir. »

L’étude – menée par des chercheurs de sept universités britanniques, ainsi que du ministère de la Santé et du Bien-être social et de l’agence de santé publique britannique – a examiné le nombre de complications chez les personnes qui ont besoin d’un traitement hospitalier pour covid-19.

Dans l’ensemble, environ la moitié de tous les patients ont présenté au moins une complication pendant leur séjour à l’hôpital, la plus courante étant les lésions rénales, suivies des lésions pulmonaires et cardiaques.