Les commentaires du compositeur de Silent Hill font remuer les langues alors que l’interview est supprimée

Nous y revoilà, alors. Le compositeur de Silent Hill Akira Yamaoka est récemment apparu dans une interview avec Al Hub, où il a tease qu’un nouveau projet serait «probablement» annoncé cet été. Bien qu’il n’ait pas précisé, il a laissé entendre que c’était peut-être un «dont vous espérez entendre parler». Bien sûr, il y a des rumeurs persistantes sur un nouveau jeu Silent Hill depuis des mois maintenant, bien qu’elles n’aient pas encore abouti.

Peut-être ajoutant plus d’intrigue à l’interview, Al Hub a depuis retiré la vidéo. Il a intitulé le clip ‘New Silent Hill Game?’, Mais écrit sur Twitter il a exprimé ses remerciements pour le soutien qu’il avait reçu mais a expliqué qu’il lui était «demandé de retirer le clip». On ne sait pas qui a demandé le retrait et pourquoi, mais il est probablement prudent de supposer que quelqu’un a estimé que Yamaoka en donnait trop.

Déclaration:

Nous vous remercions pour votre soutien qui a contribué à la diffusion de l’interview que nous avons publiée hier avec Akira Yamaoka à travers le monde.

On nous a demandé de retirer le clip, et il a été supprimé.

Nous nous excusons

et restez à l’écoute pour les prochaines interviews https://t.co/sMuGmf6NIT– Al Hub – الهَب (@TheHubKW) 5 février 2021

Maintenant, cela confirme-t-il qu’un nouveau Silent Hill est en développement? Eh bien, pas nécessairement, car Yamaoka n’a jamais mentionné spécifiquement la série d’horreur de survie pour commencer. Mais c’est une tournure des événements intrigante, surtout compte tenu de la récente recrudescence des rumeurs concernant la franchise. La spéculation est que le studio japonais de Sony est en train de travailler sur une sorte de redémarrage, bien qu’une vague de récents départs très médiatisés ait jeté le doute sur ces rapports.

Vraisemblablement, nous en saurons plus plus tard cette année.