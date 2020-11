Les commentaires de David Fincher sur le Joker de Joaquin Phoenix suscitent un débat houleux

David Fincher Commentaires récents sur Todd Phillip’s Joker ont suscité une controverse sur les réseaux sociaux. Il a également déclaré que le film lui avait donné des flashbacks pour travailler sur Club de combat. Fincher a eu beaucoup de mal à essayer de présenter le film de 1999 aux studios, dont il a parlé à plusieurs reprises. Le film traitait de la maladie mentale d’une manière que la plupart des gens n’avaient pas l’habitude de voir sur grand écran, et pour de nombreux studios, c’était trop risqué. Avance rapide vers 2019 Joker, et Warner Bros. était plus que ravi de sortir le film, qui traite également de la maladie mentale, dans les salles, malgré la réaction du public.

David Fincher ne pense pas que le Joker le film ressemblait à un circuit sur papier. «Je ne pense pas que quiconque aurait regardé ce matériel et pensé: ‘Ouais, prenons [Taxi Driver‘s’] Travis Bickle et [The King of Comedy‘s’] Rupert Pupkin et les confondre, puis le piéger dans une trahison des malades mentaux et le trotter pour un milliard de dollars », a déclaré Fincher. Les commentaires du réalisateur sur la représentation de la maladie mentale amènent les gens à se disputer sur ce qu’il voulait dire exactement. Fincher ajoute: « Personne n’aurait pensé qu’ils avaient tiré sur un coup géant avec Joker eu Le Chevalier Noir n’a pas été aussi massive qu’elle l’était. «

Certains utilisateurs de médias sociaux pensent que David Fincher dénigre la façon dont Todd Phillips et Joaquin Phoenix pris en charge la maladie mentale Joker. Pour les personnes qui ont déjà eu un problème avec le film, les commentaires de Fincher semblent limpides. Mais, il y en a tout autant qui pensent que les propos du réalisateur ont été sortis de leur contexte. Vous pouvez lire ce qu’une personne sur les réseaux sociaux avait à dire ci-dessous.

« Je pense que les gens prennent la citation de David Fincher hors de son contexte. On dirait qu’il dit la trahison des malades mentaux par la société plutôt que la trahison du film. »

David Fincher semble plus époustouflé par le fait que Joker fait plus d’un milliard de dollars au box-office, que la façon dont il a géré la maladie mentale. Son point de vue sur l’histoire n’est pas unique. Le studio savait que le film pourrait trouver un certain succès, mais personne ne pensait qu’il franchirait la barre du milliard de dollars. Et pour Fincher, tout cela frappe près de chez lui après son expérience de création Club de combat, qui n’a vu que lutter depuis le studio. Cependant, Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont pris l’un des méchants de bande dessinée les plus emblématiques de tous les temps pour faire valoir leur point de vue. Fincher n’avait pas cet avantage lors de l’adaptation de Chuck Palahniuk Club de combat pour le grand écran.

David Fincher dit que regarder Joker lui a donné des flashbacks sur la réponse précoce de Club de combat. En ce qui concerne les premières projections du film de 1999, Fincher a déclaré: «Le point de vue général par la suite parmi les types de studio était:« Nos carrières sont terminées ». Le fait que nous ayons réalisé ce film en 1999 est toujours, à mon avis, un miracle. » Ceci est en contraste frappant avec la façon dont Warner Bros. Joker 20 ans plus tard et la façon dont Club de combat est regardé aujourd’hui.

Joker a été critiqué par beaucoup pour sa description de la maladie mentale depuis sa publication l’année dernière. Certains ont dit que le film était plein d’idées fausses, tandis que d’autres affirment qu’il ne nuit ni n’aide la maladie mentale, et qu’il s’agit simplement d’un divertissement. Quoi qu’il en soit, David Fincher est assez surpris par tout le succès qui a entouré Joker, malgré la réaction du public. Fincher a récemment réalisé Mank, qui est maintenant dans certains cinémas. Vous pouvez lire le reste de l’interview de David Fincher sur The Telegraph UK

