Les commandes Alexa arrivent pour contrôler le Xbox Game Pass

Les nouvelles commandes Alexa pour contrôler la Xbox sont une réalité. Au moins dans certains endroits.

Depuis que Kinect est entré dans l’histoire (heureusement), Microsoft a un peu mis de côté celle de la commande vocale de ses consoles. Ce n’est pas non plus qu’il nous a rendus tristes et déprimés pour cela, mais si vous l’avez manqué, il y a déjà une solution. Il y a Commandes Alexa pour contrôler la Xbox. Et ils ne sont pas compliqués.

La chose a commencé récemment lorsque l’application de l’assistant Amazon est apparue sur Xbox. Une fois installé et synchronisé avec notre console, nous pouvons faire plusieurs choses. Et la nouveauté est que nous pouvons vous donner des commandes pour télécharger des jeux. Même ceux du Game Pass.

Bien entendu, cette fonctionnalité qui arrive aujourd’hui n’est disponible qu’aux États-Unis. Dans le reste de la planète, il sera incorporé petit à petit, donc si vous ne l’avez pas encore, soyez patient, cher coupable. La patience.

Cette nouvelle commande est simple et intuitive. Si nous avons les comptes Alexa et Xbox synchronisés, nous pouvons télécharger des jeux en disant simplement «Alexa, téléchargez [el juego de turno] par Xbox Game Pass«. Rien de compliqué, comme vous pouvez le voir.

D’autres commandes incluent la possibilité de voir quels jeux sont les plus populaires, quels jeux rejoindront le service ce mois-ci et même lesquels seront bientôt disponibles. Ce n’est pas que cette application nous rend pauvres, mais c’est certainement quelque chose d’intéressant à suivre.

En fait, Microsoft est la première entreprise à proposer un service similaire sur Amazon. Rappelez-vous que la société américaine prépare également sa plate-forme cloud, Amazon Luna, donc fournir des services à d’autres consoles n’est pas ce qu’elle fait habituellement quand elles vont en concurrence. La question est maintenant de savoir si Google ou Apple feront de même avec leurs assistants. Ou si, au contraire, tout restera une anecdote.