Les comédies romantiques qui ont influencé Thor : Love and Thunder

merveille

Thor: Love and Thunder a peut-être un méchant sombre, mais le retour de Jane Foster et la direction de Taika Waititi suggèrent beaucoup d’amour. Où avez-vous trouvé l’inspiration ?

©IMDBThor : Amour et tonnerre

Thor : Amour et tonnerre arrive le 8 juillet et opposera le dieu du tonnerre à un nouveau méchant dangereux, Gorr The God Butcher. L’antagoniste du film se venge des dieux et les massacre un à un. De cette façon, l’Asgardien doit former une équipe de super-héros prête à répondre à cette menace. Jusqu’à présent, une description plutôt alarmante du quatrième opus de la franchise, mais tout n’est pas ce qu’il semble.

Rappelons que le directeur de amour et tonnerre c’est Taika Waititiun cinéaste qui a révolutionné le dieu du tonnerre en le remplissant de couleur et d’humour dans le film ragnarokce qui signifiait un virage à 180 degrés pour que le personnage ait un fort impact sur le fandom du Univers cinématographique Marvel en même temps qu’ils profitaient des capacités comiques du musclé Chris Hemsworth.

Amour et Foudre !

La nouvelle entrée dans la saga réunit Thor avec Jane Foster après 8 ans. Maintenant, elle a prouvé qu’elle était digne de soulever le marteau Mjolnir et est le puissant Mighty Thor, mais il y aura aussi de la place pour l’amour entre cet ex-couple qui ne s’est pas vu depuis longtemps et peut-être qu’ils en sont le parfait exemple. « Là où il y avait des cendres de feu restent ». Qu’a t’il dit Taika Waititi a propos?

Parler avec Accès au Fandango Al le cinéaste a reconnu l’influence de certaines comédies romantiques pour amour et tonnerre: «Comment perdre un mec en 10 jours est génial, 10 choses que je déteste à propos de toi, Clueless est mon préféré… Officier et gentleman, en particulier la scène finale où il entre et la prend. Vous souvenez-vous que? »se souvient le réalisateur avec nostalgie et admiration.

Il y avait aussi du temps pour parler de la situation actuelle du dieu du tonnerre quelques instants avant d’affronter Gorr : « Il est à un point de crise existentielle. Il essaie de comprendre qui il est, quel est son but et s’il est vraiment censé être un super-héros. Il y a autre chose? Tout le monde a vécu ça. »décrit Taika Waititi sur l’état émotionnel d’un personnage qui a sauvé la Terre plusieurs fois mais qui a toujours ses propres problèmes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂