Les comédiens Henry Zebrowski et Holden McNeely décomposent «  Dune  » dans un podcast exclusif de Spotify – Spotify

Depuis sa publication originale en 1965, Dune, la série de livres en six parties de Franc Herbert, a acquis une popularité mondiale et s’est frayé un chemin dans le temple de la renommée littéraire. La sensation de science-fiction – un conte futuriste sur un homme qui doit naviguer entre le pouvoir et la politique sur la planète désertique d’Arrakis – est même en train d’être transformée en une adaptation cinématographique à succès prévue pour octobre avec Timothée Chalamet et Zendaya. Mais les fans n’ont pas besoin d’attendre trop longtemps pour de nouveaux Dune contenu: le nouveau podcast exclusif de Spotify Dunecast, hébergé par Henry Zebrowski et Holden McNeely, apporte une version comique à l’histoire que les fans de longue date et les débutants en science-fiction apprécieront.

C’est vrai: Dernier podcast à gauche l’hôte Henry Zebrowski et Sorcier et le Bruiser l’hôte Holden McNeely se réunissent pour emmener les fans dans un voyage interstellaire à travers Dunecast. Les auditeurs peuvent s’attendre à ce que cette émission porte la même tournure comique énervée pour laquelle le duo est connu. « Dunecast est fait par les mêmes nerds puissants qui ont fait Dernier podcast à gauche et Sorcier et le Bruiser», Dit Henry. «Les leçons cachées dans les livres ont changé ma vie d’une manière qui m’a rendu plus difficile à aimer, mais plus facile pour moi de diriger la galaxie!»

Holden partage qu’il a d’abord repris la série acclamée grâce à la recommandation de Henry. «Je me suis vite perdu dans un monde incroyablement bien développé et dans le parcours du héros qui en disait plus sur l’univers et notre place dans celui-ci que presque tout ce que j’ai jamais lu», explique le comédien.

Le podcast comprend 12 épisodes qui apporteront une heure de rire pour les amateurs de science-fiction de longue date et Dune les nouveaux arrivants. «Écoutez le podcast si vous aimez Dune et, plus important encore, si vous n’avez jamais été capable de l’aimer mais que vous souhaiteriez pouvoir le faire », déclare Holden.

Découvrez le premier épisode ci-dessous.