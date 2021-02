Les combustibles fossiles ne vont nulle part

Alors que le monde continue de promouvoir un discours sur l’énergie verte, les experts avertissent qu’une transition complète loin du pétrole et du gaz pourrait ne pas être possible.

«Il n’y a pas de scénario où les hydrocarbures disparaissent», Le PDG de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, a déclaré lors de son discours liminaire lors de la réunion annuelle de cette année dans l’entreprise.

Comme d’autres dirigeants de l’industrie, Simonelli a reconnu et salué la transition énergétique, mais il a noté qu’un scénario 100% renouvelable n’était tout simplement pas possible. Il existe de nombreuses preuves que c’est effectivement le cas, malgré les espoirs et les ambitions de nombreux défenseurs de l’environnement.

Ces espoirs et ces ambitions imaginent un monde où l’activité humaine est alimentée uniquement par l’électricité, et cette électricité est à son tour produite en utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique.

Un tel monde, cependant, est irréaliste.

Prenons par exemple l’Allemagne. Le pays, qui fait partie des membres de l’UE ayant la plus grande capacité d’énergie renouvelable, n’a pas produit un seul watt d’énergie solaire depuis le début de cette année. La raison: c’est l’hiver. Il produit des quantités solides d’énergie éolienne, c’est certain, mais il produit également de l’énergie à partir du combustible fossile le plus méprisé de tous: le charbon.

Au moment de la rédaction de cet article, son intensité en carbone était de 264 grammes d’équivalent CO2 par kWh. C’était comparable à l’intensité en carbone d’une autre fille d’affiche des énergies renouvelables en Europe, le Danemark, qui tire actuellement l’essentiel de son énergie de l’énergie éolienne.

Il semble donc que le renforcement de la capacité renouvelable ne soit pas en soi une solution miracle au problème des émissions. En fait, si vous le construisez trop rapidement sans ajouter de capacité de stockage substantielle, il pourrait se retourner contre vous. Cela a été récemment mis en évidence par un échec limité d’une panne de courant majeure en Europe provoquée par un problème mineur dans une sous-station croate qui a traversé le continent, soulignant l’importance de maintenir le réseau à une fréquence constante – ce que les énergies renouvelables ne peuvent pas faire en raison de leur intermittence. génération.

Même le Danemark dispose de centrales thermiques pour sécuriser la charge de base dont le réseau a besoin pour fonctionner correctement et éliminer ou au moins réduire le risque de pannes.

Mais revenons à la prédiction de Simonelli sur l’avenir garanti du pétrole et du gaz. Cet avenir ne sera pas comme le passé. Le monde est fermement sur la bonne voie pour changer la façon dont il génère et utilise l’énergie. Simonelli et l’autre conférencier principal à l’AM2021 de Baker Hughes, Daniel Yergin d’IHS Markit, l’ont reconnu. C’est simplement que ce changement ne se limitera pas à une augmentation de la capacité de production solaire et éolienne.

L’efficacité énergétique, pour sa part, constituera un élément important de la transition.

L’efficacité a été récemment écartée des projecteurs, remplacée par des éléments comme l’hydrogène vert et le récit de réduction constante des émissions, mais elle n’a pas disparu. Selon Simonelli de Baker Huges, l’efficacité à elle seule pourrait aider à atteindre jusqu’à 27% des objectifs de l’Accord de Paris en matière de changement climatique. À l’échelle mondiale, il s’agit d’une réduction massive des émissions, à raison d’un demi-gigatonne par an.

En plus de l’efficacité, il y a tous les engagements pris par Big Oil sous la pression des investisseurs, des régulateurs et des militants. Chaque supermajor dispose désormais d’un plan de transition vers les énergies renouvelables, certains plus ambitieux que d’autres. Tous les plans, cependant, impliquent d’injecter des milliards de dollars dans ce qui est essentiellement un éloignement du cœur de métier de ces entreprises qui consiste à extraire du pétrole et du gaz du sol, à un coût d’émission de carbone et de méthane, bien sûr.

Ce passage aux énergies renouvelables pourrait soulever des doutes quant à savoir si le pétrole et le gaz resteront réellement indispensables. Cependant, les faits suggèrent qu’ils le feront probablement. Il y a encore des millions de personnes dans le monde sans accès à l’électricité, et le recours aux énergies renouvelables directement à la sortie de la porte pour beaucoup de ces personnes n’est tout simplement pas une option, pour un certain nombre de raisons, y compris le coût – oui, même si chute comme le WTI en avril 2020 – et problèmes logistiques. Passer au vert semble moins cher que s’en tenir aux combustibles fossiles. Mais ce n’est pas le cas.

Comme l’a souligné Yergin d’IHS Markit dans son discours, les économies émergentes continueront de dépendre fortement des combustibles fossiles, malgré les efforts d’autres régions pour réduire leur propre dépendance à leur égard. Même si les panneaux solaires deviennent gratuits à un moment donné, ce ne sont pas seulement les panneaux qui entrent dans la fabrication d’une ferme solaire: il faut également des composants tels que des onduleurs et une liaison au réseau, ainsi que du stockage, pour de meilleurs résultats. Cela seul suffit à garantir l’avenir à long terme du pétrole et surtout du gaz en tant qu’élément indispensable du mix énergétique mondial.

Donc, si le pétrole et le gaz ne vont nulle part, pouvons-nous au moins les rendre un peu plus propres? Nous pouvons certainement, selon Simonelli et Yergin, ainsi que de nombreux autres experts de l’industrie. La capture du carbone est le deuxième élément du long jeu du pétrole et du gaz, en plus de l’efficacité. Certes, la technologie de capture du carbone est encore assez coûteuse mais, comme dans le cas de l’énergie solaire et éolienne, les coûts sont en voie de baisse. Après beaucoup de discussions et peu d’actions, la capture du carbone est en passe de devenir une caractéristique de la transition énergétique. Pourquoi? Car « Les chiffres ne fonctionnent pas sans lui » comme l’a dit Daniel Yergen.

