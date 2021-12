Les combinaisons numérotées Squid Game sont maintenant disponibles à l’achat

Préparez-vous à participer à votre propre version de Jeu de calmar et habillez-vous comme la société australienne de vêtements alternatifs Black Milk Clothing s’est associée à Netflix pour tirer profit de la série coréenne extrêmement populaire et proposer toute une gamme de leggings, de robes et de ces combinaisons emblématiques au monde juste à temps pour Noël. Si vous voulez mettre la main dessus avant le 25 décembre, vous devrez mettre vos patins car le site Web avertit qu’il existe une forte demande pour la gamme, comme vous vous en doutez.

Outre les articles comportant des logos et des images basés sur les différents jeux de la série, le point culminant de la collection serait les combinaisons répliquées avec des numéros représentant certains des personnages principaux de la série, notamment 001, 067, 218 et 456, qui dans le séries étaient les numéros de Oh Il-nam, Kang Sae-byeok, Cho Sang-woo et Seong Gi-hun, respectivement. Si vous voulez le numéro, pas la combinaison complète, vous pouvez également avoir une réplique sous la forme d’un t-shirt avec le numéro de votre choix.

Jeu de calmar a été un énorme succès pour Netflix et est maintenant certain d’attirer beaucoup d’attention dans d’autres émissions coréennes, et Netflix a déjà commencé à renforcer sa sélection avec Enfer, qui s’est rapidement hissé au sommet du tableau des tendances actuel. Dans Jeu de calmar, 456 personnes participent à une série de jeux pour enfants apparemment simples afin de gagner un énorme prix en espèces, chaque participant recevant son propre numéro, que Black Milk Clothing propose tous ces numéros si vous le souhaitez.

Alors que la série a été un succès et qu’une deuxième série était attendue et initialement annoncée sur Netflix, le créateur Hwang Dong-hyuk a récemment clarifié ces rapports, affirmant qu’il avait des idées pour une deuxième saison, mais pour l’instant il n’a rien fait. accord avec Netflix sur une deuxième saison, et semblait en fait plus intéressé par le développement d’autres projets sur lesquels il travaillait déjà avant que Netflix n’envoie Jeu de calmar dans la stratosphère.

« J’ai en quelque sorte un cadre pour la prochaine saison », a déclaré Hwang à Vulture. « Mais je dois aussi admettre que je ressens de plus en plus de pression à propos de la saison deux, car la série a reçu tellement plus d’amour et d’attention que ce à quoi je m’attendais. J’ai aussi un film que j’ai prévu de tourner après Jeu de calmar, et je n’ai pas encore décidé lequel je devrais faire en premier. »

« Il y a d’autres histoires dans la série qui n’ont pas été abordées », a déclaré Hwang à propos des scénarios potentiels de la saison 2. « Par exemple, l’histoire du policier et l’histoire de son frère, le Front Man. Donc, si je finis par créer la saison deux, j’aimerais explorer cette histoire – que se passe-t-il entre ces deux frères? »

Pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce Jeu de calmar est tout, la première saison complète est maintenant disponible sur Netflix.





