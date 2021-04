Les collègues du restaurant réalisent qu’ils ne sont pas que des amis – ce sont des sœurs

Cassandra Madison et Julia Tinetti sont devenues si vite de si bonnes amies lorsqu’elles se sont rencontrées pour la première fois en tant que collègues dans un bar du Connecticut qu’elles avaient l’habitude de plaisanter sur le fait qu’elles étaient sœurs.

Huit ans après cette première rencontre, ils ont découvert qu’ils sont sœurs.

La Journée nationale des frères et sœurs de samedi était une journée à chérir pour Madison, 32 ans, et Tinetti, 31 ans, après une année révélatrice de rebondissements qui leur ont permis de découvrir qu’elles étaient des sœurs biologiques qui avaient toutes deux été adoptées de République dominicaine le même jour.

« C’est vraiment excitant », a déclaré Tinetti aujourd’hui vendredi. « Je veux dire, pour être honnête avec toi, nous avons vraiment pensé que cela pourrait être une possibilité. Mais notre relation n’a pas changé. Nous ne nous traitons pas différemment. »

« Nous avons tous les deux l’impression que quelqu’un va aimer, venir frapper à notre porte et dire, » Je plaisante! « », A déclaré Madison.

Leur relation a commencé en 2013 lorsque Madison travaillait comme serveuse et Tinetti comme hôtesse au Russian Lady Bar à New Haven.

Julia Tinetti (à gauche) et Cassandra Madison sont passées du statut de collègues et de bons amis à apprendre qu’elles sont des sœurs biologiques. Gracieuseté de Julia Tinetti

« C’était comme naturel », a déclaré Tinetti. « Ce n’était pas gênant. Nous nous sommes entendus littéralement tout de suite. »

Madison a le drapeau dominicain tatoué sur son bras, ce que Tinetti a remarqué avant de noter qu’elle a le drapeau dominicain tatoué sur son dos.

« Je suis adoptée à partir de là et elle est comme, ‘Quoi? Moi aussi!’ Et je me suis dit: « C’est trop cool », a déclaré Madison.

Ils avaient également une forte ressemblance physique avec de longs cheveux noirs et des yeux bruns. La blague des «sœurs» est arrivée au point où elles ont en fait comparé leurs papiers d’adoption, mais les noms de famille sur eux ne correspondaient pas et les documents indiquaient que les deux étaient nées dans différentes villes de la République dominicaine.

« C’aurait été fou si ça avait fini par être que ça correspondait, mais nous nous sommes dit: » Très bien, eh bien c’était cool pendant que ça durait « , a déclaré Tinetti.

Les deux sœurs ont toutes deux été adoptées de République dominicaine par différentes familles le même jour. Gracieuseté de Julia Tinetti

Cependant, Madison voulait en savoir plus sur sa famille biologique, alors sa mère adoptive lui a acheté un kit de test génétique 23andMe ADN en 2018. Le test a montré à ses parents éloignés, y compris un cousin du Connecticut qui l’a finalement liée à sa famille biologique, la dont la majorité vivent encore en République dominicaine.

Madison s’est envolée pour la nation insulaire des Caraïbes en 2019 et a retrouvé son père, Adriano Luna Collado, et ses sept frères et sœurs, qui l’ont informée que sa mère biologique était décédée d’une crise cardiaque en 2015.

Pendant ce temps, Tinetti avait déménagé du Connecticut à Virginia Beach, en Virginie, en 2015, mais était resté en contact avec Madison. Tinetti n’avait jamais recherché des informations sur sa famille biologique.

Tout a changé l’année dernière lorsque la meilleure amie d’enfance de Tinetti, Molly Sapadin, a commencé à relier tous les points entre eux. Sapadin, qui est également ami avec Madison, a également été adopté de la République dominicaine et a grandi dans le Connecticut.

Les femmes ont formé un lien rapide sur leur héritage après avoir réalisé qu’elles portaient toutes les deux des tatouages ​​du drapeau dominicain. Gracieuseté de Julia Tinetti

Elle a remarqué quelque chose de curieux après avoir vu des publications Facebook de Madison réunissant sa famille en République dominicaine.

«J’ai vu que Cassandra était liée à la famille biologique à laquelle je pensais être liée, parce que j’avais ses noms de famille sur mes papiers», a déclaré Sapadin AUJOURD’HUI.

Sapadin a pensé qu’elle pourrait être la sœur de Madison et a fait un test ADN en décembre 2020. Il s’est avéré que sa meilleure amie depuis l’enfance était en fait sa cousine.

Madison et Tinetti ont alors commencé à soupçonner qu’il y avait eu confusion et leurs documents d’adoption avaient été accidentellement changés parce qu’ils avaient tous deux été adoptés le même jour. Madison a demandé à son père biologique plus tôt cette année s’il avait abandonné une autre fille pour adoption, et il a dit oui.

Madison a retrouvé son père biologique, Adriano Luna Collado, en République dominicaine. Gracieuseté de Julia Tinetti

« J’ai sauté dans ma voiture et suis allé à Julia avec un kit 23andMe dans ma voiture du Connecticut à la Virginie et je l’ai poussé dans son visage et lui ai dit qu’elle devait le faire », a déclaré Madison.

Le cœur de Tinetti battait la chamade quand elle a obtenu les résultats environ deux semaines plus tard.

« Je l’ai ouvert, et je me suis dit: ‘Attendez, laissez-moi le fermer et aimez le ramener pour m’assurer que c’est réel' », a-t-elle déclaré. «Et puis je suis comme envoyer un texto à Cassie, je l’appelle, et je me dis: ‘Vous devez m’appeler, les résultats sont là, les résultats sont là!’

« Finalement, elle m’a rappelé, et j’ai dit: ‘Cassie, je suis en fait ta sœur biologique.' »

«C’était génial», a déclaré Madison.

Madison a appris de son père que son frère aîné était très malade à sa naissance et que la famille avait des problèmes financiers, alors il a abandonné les filles pour adoption. Aucune des femmes n’est fâchée par cette décision.

Leur grande amitié et leur forte ressemblance physique ont conduit les femmes à vérifier si elles étaient réellement liées. Gracieuseté de Julia Tinetti

« Mon père a pleuré beaucoup, et il a continué à s’excuser », a déclaré Madison.

« Vous ne pouvez pas être en colère contre quelqu’un qui veut donner à son enfant la meilleure vie », a déclaré Tinetti. « Et maintenant, le fait que nous puissions nous connecter avec eux, c’est très, très spécial pour nous. »

Tinetti a depuis discuté avec son père et ses frères et sœurs sur FaceTime.

« C’est très impressionnant parce qu’il y en a beaucoup », a déclaré Tinetti. « Tout le monde est excité alors tout le monde se dit: ‘Je veux la voir, je veux lui parler.' »

L’histoire a également eu une dernière tournure pour Sapadin.

La femme qui a lancé le bal lorsqu’elle a découvert que Madison était sa cousine a également découvert qu’elle avait une sœur biologique perdue depuis longtemps, une jumelle vivant à seulement 40 minutes d’elle.

