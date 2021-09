Les collections de mode Hocus Pocus lancent un sort de sorcière sur Disney et un sujet brûlant cet Halloween

Alors que beaucoup Hocus Pocus les fans attendent avec impatience le retour de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy en tant que sœurs Sanderson, il reste une année entière à attendre l’arrivée prévue de Hocus Pocus 2 sur Disney+, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à attendre cette année. Cet Halloween voit la sortie non pas d’une mais de deux gammes de mode différentes basées sur le Hocus Pocus film – un de Disney et une autre collection du label Hot Topic et ils sont tous les deux géniaux. Jetez d’abord un coup d’œil à la collection Hot Topic.

Disney a dévoilé sa gamme de boutiques d’Halloween le mois dernier, ainsi que des designs basés sur Guerres des étoiles, Le cauchemar avant Noël et les méchants de Disney, il y avait quelques Hocus Pocus surprises lancées, y compris des t-shirts adultes à manches longues réversibles, des sacs à dos, des pulls et même une paire de crocs basés sur les Sanderson. Cela s’ajoute évidemment aux jouets en peluche, jeux de société, bibelots et déguisements habituels, tous disponibles pour les fans à l’approche d’Halloween.

En plus de cela, nous avons maintenant une collection récemment annoncée de Hot Topic, qui est un peu plus adulte que la gamme Disney. Il y a une robe à col avec un imprimé de symboles magiques, un haut tunique très Sanderson, un sweat à capuche Binx à oreilles de chat et un sweat-shirt orange, violet et jaune qui crie presque pour doubler en tant que candidat pour le jour du pull de Noël avec son design criard de sorcière artefacts. Les articles peuvent tous être commandés sur le site Web de Hop Topic avec des prix à partir de 29,90 €.

Alors que ces collections seront bien accueillies par les fans, c’est l’arrivée de Hocus Pocus 2 c’est vraiment dans leur esprit, et la production avance définitivement, même si récemment le réalisateur original Adam Shankman a publié une déclaration alors qu’il a été contraint de céder la direction de la suite à Anne Fletcher – mieux connue pour son travail sur La proposition et 27 robes – et retomber dans un rôle de producteur exécutif en raison d’un conflit d’horaire.

Shankman a déclaré: « Aussi navré que je sois de ne pas pouvoir diriger mes amis Bette, Sarah Jessica et Kathy dans ce qui ne sera certainement rien de moins qu’un événement majeur pour Disney + en raison de conflits d’horaire, je ne pouvais pas être plus heureux de passer le relais à Anne, qui a apporté tant de rires et de joie dans la vie des gens avec son travail précédent. Je suis toujours reconnaissant et fier d’aider à mener ce projet ingénieux en tant que producteur exécutif aux côtés de la productrice Lynn Harris, que j’ai aimée et admirée en tant que collègue et amie depuis qu’elle m’a aidé à trouver le travail de chorégraphie Soirées Boogie. »

« Maintenant plus que jamais, les gens ont besoin de rire », a déclaré Fletcher en parlant du retour des Sanderson Sisters. « Nous devrions rire tous les jours, et il y a tellement de plaisir à avoir avec ces trois femmes incroyables jouant des personnages délicieux d’un film aussi apprécié. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir jouer un rôle dans le retour à la vie de ces sorcières, et travailler à nouveau avec mes amis de Disney le rend d’autant plus spécial. C’est un film pour tout le monde, des fans qui ont grandi avec le premier film à la prochaine génération de téléspectateurs, et j’ai hâte de commencer . »

Hocus Pocus 2 n’a pas de date de sortie définie, mais il devrait arriver sur Disney + à temps pour Halloween 2022. Cette nouvelle arrive de ComicBook.com.

Sujets : Hocus Pocus 2, Hocus Pocus, Disney, Sujet brûlant