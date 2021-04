Les coffres à butin sont liés à des problèmes de jeu

Un rapport de chercheurs des universités de Plymouth et de Wolverhampton a trouvé des liens étroits entre le Boîtes de butin et le jeu.

La recherche a conclu que les coffres à butin sont «structurellement et psychologiquement similaires aux jeux de hasard» et qu’un grand nombre d’enfants dépensent de l’argent réel et des jeux d’argent dessus.

L’enquête peut être consultée ici, elle a été commandée par l’association caritative GambleAware, et compile les recherches existantes examinant la force des liens entre les boîtes à butin et le comportement du jeu.

Certains points clés de la recherche suggèrent que 93% des enfants qui jouent à des jeux vidéo, jusqu’à 40% d’entre eux ont ouvert Boîtes de butin.

Le rapport a également révélé que les jeunes hommes sont plus susceptibles d’interagir avec eux, et qu’un âge plus jeune et moins d’éducation sont en corrélation avec des dépenses plus élevées.