Les codes secrets de Netflix apportent une foule de films cachés

Vous êtes-vous déjà retrouvé à chercher sur Netflix avant de réaliser que cela faisait plus d’une heure et que vous n’allez clairement rien trouver? Eh bien, peut-être que ce gars vous aidera car il a compilé une liste de codes que vous pouvez utiliser pour faire apparaître différents genres sur Netflix:

L’utilisateur des médias sociaux, Aiden London, a trouvé à peu près tous les genres, de l’anime au film romantique en passant par la guerre et les films étrangers.

Il a également réalisé des documentaires, selon votre humeur, vous devriez pouvoir trouver quelque chose. Alléluia.

Dans le clip, il explique qu’il avait trouvé des «codes secrets Netflix qui évoquent des films cachés», avant de dire: «Saviez-vous que si vous tapez 48744, Netflix s’affichera pour les films de guerre classiques?» Non, essayez-le.

7424 pour les films d’animation

10702 pour les films d’espionnage

67673 pour les films Disney

10118 pour les films de super-héros

6384 pour les films tristes

6839 pour les documentaires

13335 pour les comédies musicales

59433 pour les comédies musicales Disney

Crédit: PA

Si vous avez envie de regarder un film étranger, les films coréens apparaîtront si vous tapez 5685, les films turcs sont sur 1133133 et les films japonais s’afficheront si vous recherchez 10398.

Les films africains sont sur 3761, les films chinois sur 3960, pour l’espagnol, vous devez rechercher 58741 et les films italiens sur 8221.

En ce qui concerne les émissions, voici une autre liste:

Spectacles britanniques – 52117

Crime TV – 26146

Spectacles coréens – 67879

Émissions militaires – 25804

Ensuite, nous pouvons nous tourner vers le genre préféré de beaucoup de gens – l’horreur:

Horreur de vampire – 75804

Horreur zombie – 75405

Horreur surnaturelle – 42023

Si vous ne trouvez toujours pas quelque chose, voici la liste complète des codes Netflix à parcourir:

Action et aventure (1365)

Films d’action asiatiques (77232)

Action et aventure classiques (46576)

Comédies d’action (43040)

Thrillers d’action (43048)

Aventures (7442)

Films de bandes dessinées et de super-héros (10118)

Westerns (7700)

Action et aventure d’espionnage (10702)

Action et aventure criminelles (9584)

Action et aventure à l’étranger (11828)

Films d’arts martiaux (8985)

Action militaire et aventure (2125)

Animation pour adultes (11881)

Action d’Anime (2653)

Comédies animées (9302)

Drames d’anime (452)

Caractéristiques d’anime (3063)

Anime Science-fiction (2729)

Horreur d’anime (10695)

Anime Fantaisie (11146)

Série Anime (6721)

Films jeunesse et famille (783)

Films de 0 à 2 ans (6796)

Films de 2 à 4 ans (6218)

Films pour les 5 à 7 ans (5455)

Films de 8 à 10 ans (561)

Films pour les 11 à 12 ans (6962)

Éducation des enfants (10659)

Disney (67673)

Films basés sur des livres pour enfants (10056)

Caractéristiques familiales (51056)

Dessins animés TV (11177)

Télévision pour enfants (27346)

Musique pour enfants (52843)

Contes d’animaux (5507)

Comédies classiques (31694)

Drames classiques (29809)

Science-fiction classique et fantastique (47147)

Thrillers classiques (46588)

Film Noir (7687)

Films de guerre classiques (48744)

Épopées (52858)

Films étrangers classiques (32473)

Films muets (53310)

Westerns classiques (47465)

Comédies sombres (869)

Comédies étrangères (4426)

Comédies de fin de soirée (1402)

Faux documentaires (26)

Comédies politiques (2700)

Comédies de Screwball (9702)

Comédies sportives (5286)

Comédie stand-up (11559)

Comédies pour ados (3519)

Satires (4922)

Comédies romantiques (5475)

Comédies burlesques (10256)

Films d’horreur B (8195)

Films de campagne (1252)

Films d’horreur cultes (10944)

Science-fiction et fantastique cultes (4734)

Comédies cultes (9434)

Documentaires biographiques (3652)

Documentaires sur la criminalité (9875)

Documentaires étrangers (5161)

Documentaires historiques (5349)

Documentaires militaires (4006)

Documentaires sportifs (180)

Documentaires sur la musique et les concerts (90361)

Documentaires de voyage et d’aventure (1159)

Documentaires politiques (7018)

Documentaires religieux (10005)

Documentaires sur la science et la nature (2595)

Documentaires sociaux et culturels (3675)

Drames biographiques (3179)

Drames classiques (29809)

Drames d’audience (528582748)

Drames policiers (6889)

Drames inspirés de livres (4961)

Drames basés sur la vraie vie (3653)

Tearjerkers (6384)

Drames étrangers (2150)

Drames sportifs (7243)

Drames gays et lesbiens (500)

Drames indépendants (384)

Drames pour adolescents (9299)

Drames militaires (11)

Pièces d’époque (12123)

Drames politiques (6616)

Drames romantiques (1255)

Drames Showbiz (5012)

Drames sociaux (3947)

Foi et spiritualité (26835)

Films sur la foi et la spiritualité (52804)

Documentaires spirituels (2760)

Foi et spiritualité des enfants (751423)

Films de maison d’art (29764)

Action et aventure à l’étranger (11828)

Films étrangers classiques (32473)

Comédies étrangères (4426)

Documentaires étrangers (5161)

Drames étrangers (2150)

Films gays et lesbiens étrangers (8243)

Films d’horreur étrangers (8654)

Science-fiction et fantaisie étrangères (6485)

Thrillers étrangers (10306)

Films romantiques étrangers (7153)

Films africains (3761)

Films australiens (5230)

Films belges (262)

Films coréens (5685)

Films latino-américains (1613)

Films du Moyen-Orient (5875)

Films néo-zélandais (63782)

Russe (11567)

Films scandinaves (9292)

Films d’Asie du Sud-Est (9196)

Films espagnols (58741)

Films grecs (61115)

Films allemands (58886)

Films français (58807)

Films d’Europe de l’Est (5254)

Films néerlandais (10606)

Films irlandais (58750)

Films japonais (10398)

Films italiens (8221)

Films indiens (10463)

Films chinois (3960)

Films britanniques (10757)

Films gays et lesbiens (5977)

Comédies gays et lesbiennes (7120)

Drames gays et lesbiens (500)

Films romantiques gays et lesbiens (3329)

Films gays et lesbiens étrangers (8243)

Documentaires gays et lesbiens (4720)

Séries TV gays et lesbiennes (65263)

Films d’horreur B (8195)

Caractéristiques des créatures (6895)

Films d’horreur cultes (10944)

Films d’horreur en haute mer (45028)

Films d’horreur étrangers (8654)

Comédie d’horreur (89585)

Films de monstres (947)

Films Slasher et Serial Killer (8646)

Films d’horreur surnaturels (42023)

Cri de l’adolescence (52147)

Films d’horreur de vampires (75804)

Films d’horreur sur les loups-garous (75930)

Films d’horreur de zombies (75405)

Histoires sataniques (6998)

Films indépendants (7077)

Films expérimentaux (11079)

Action indépendante et aventure (11804)

Thrillers indépendants (3269)

Films romantiques indépendants (9916)

Comédies indépendantes (4195)

Drames indépendants (384)

Musique pour enfants (52843)

Country et western / folk (1105)

Jazz et écoute facile (10271)

Musique latine (10741)

Concerts urbains et de danse (9472)

Concerts de musique du monde (2856)

Concerts Rock et Pop (3278)

Comédies musicales (13335)

Comédies musicales classiques (32392)

Comédies musicales Disney (59433)

Comédies musicales de Showbiz (13573)

Comédies musicales de scène (55774)

Favoris romantiques (502675)

Romance décalée (36103)

Films romantiques indépendants (9916)

Films romantiques étrangers (7153)

Drames romantiques (1255)

Films romantiques torrides (35800)

Films romantiques classiques (31273)

Comédies romantiques (5475)

Action Science-fiction et fantastique (1568)

Science-fiction extraterrestre (3327)

Science-fiction classique et fantastique (47147)

Science-fiction et fantastique cultes (4734)

Films fantastiques (9744)

Aventure de science-fiction (6926)

Drames de science-fiction (3916)

Films d’horreur de science-fiction (1694)

Thrillers de science-fiction (11014)

Science-fiction et fantaisie étrangères (6485)

Comédies sportives (5286)

Documentaires sportifs (180)

Drames sportifs (7243)

Films de baseball (12339)

Films de football (12803)

Films de boxe (12443)

Films de football (12549)

Arts martiaux, boxe et lutte (6695)

Films de basket-ball (12762)

Sports et fitness (9327)

Thrillers d’action (43048)

Thrillers classiques (46588)

Thrillers criminels (10499)

Thrillers étrangers (10306)

Thrillers indépendants (3269)

Films de gangsters (31851)

Thrillers psychologiques (5505)

Thrillers politiques (10504)

Mystères (9994)

Thrillers de science-fiction (11014)

Thrillers d’espionnage (9147)

Thrillers torrides (972)

Thrillers surnaturels (11140)