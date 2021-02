Les codes Roblox Overlook Bay n’existent pas, voici pourquoi

Nous sommes ici pour rétablir les faits concernant la confusion des codes promotionnels dans Roblox Overlook Bay. Non, les codes n’existent pas à Overlook Bay. Beaucoup se sont demandé s’il y avait Overlook Bay codes dans Roblox et nous sommes là pour explorer vos questions courantes.

Codes de baie Overlook – Questions courantes

Nous avons rassemblé des questions courantes détaillant les questions courantes qui ont semé la confusion avec Overlook Bay codes dans Roblox. Bien que nous aimerions voir une fonctionnalité de codes dans le jeu, nous ne pensons pas que les codes arriveront de si tôt.

Les codes d’Overlook Bay existaient-ils dans le passé?

Jusqu’à présent, nous n’avons trouvé aucun enregistrement de codes ayant jamais existé dans Overlook Bay.

Lancé en mai 2020, Overlook Bay est un jeu de rêve à domicile relativement nouveau mais tout aussi populaire sur Roblox. Comme Overlook Bay approche de son premier anniversaire, le jeu a déjà rassemblé plus de 3000 joueurs quotidiens, plus d’un million de favoris et 114 millions de visites. Nous pensons que cela est dû en grande partie à la ressemblance derrière le jeu, MeganPlays, qui est l’un des plus populaires Roblox créateurs de contenu sur YouTube.

Pourquoi le code «MEGANPLAYS» ne compte-t-il pas?

Le code ‘MEGANPLAYS’ est un code étoile sur Roblox, ce qui est différent des codes promotionnels du jeu. Les codes étoiles sont utilisés lors de l’achat de Robux sur votre compte. Les joueurs peuvent saisir le code étoile avant de passer à la caisse, ce qui est une belle façon de remercier votre créateur de contenu préféré car il reçoit une partie de la vente.

Le code étoile ‘MEGANPLAYS’ se trouve sur le Overlook Bay la description. Cela se présente comme ceci:

✨UTILISEZ LE CODE « MEGANPLAYS » lors de l’achat de Robux! ✨

Il est facile de confondre ce code avec un code promotionnel en jeu, cependant, les codes étoiles n’ont aucun effet direct sur Roblox Jeux.

Les coupons de code promotionnel fonctionnent-ils?

Non. Sites Web qui font de la publicité gratuitement Overlook Bay les coupons de code promotionnel ne fonctionnent pas. Ces offres de codes promotionnels se trouvent généralement dans les résultats de recherche Google. Méfiez-vous toujours des escroqueries en ligne. Vous devriez ne donne jamais ton Roblox nom d’utilisateur ou mot de passe à n’importe qui, et ne communiquez jamais vos informations personnelles. Tout site Web qui demande des informations personnelles en échange de Roblox codes est une arnaque.

Qu’en est-il des vidéos de code d’Overlook Bay sur YouTube?

À notre connaissance, les créateurs de contenu qui annoncent des codes de travail pour Overlook Bay exagérer la vérité dans le titre de leur vidéo. Bien que les titres de leurs vidéos puissent indiquer « Overlook Bay Codes », les discussions se concentrent généralement sur la question de savoir si les codes arriveront ou non à l’avenir, ainsi que des suggestions d’amélioration du jeu.

Nous avons regardé de nombreuses vidéos dont la publicité est gratuite Overlook Bay codes dans le titre mais ne fournissent en fait aucun code fonctionnel. Saisir les codes directement dans le Overlook Bay la boîte de discussion ne fonctionnera pas non plus.

Est-ce que Overlook Bay aura des codes à l’avenir?

Nous ne le pensons pas. Bien sûr, cette réponse doit être prise avec un grain de sel. Bien qu’il soit toujours possible pour le développeur Wonder Works Studios de saisir des codes dans une future mise à jour, leur jeu est si populaire en ce moment qu’ils n’ont pas vraiment besoin de se fier aux codes pour inciter les joueurs à entrer. Ajoutez à cela la popularité de MeganPlays et d’elle marque en ligne, les codes ne semblent donc pas nécessaires pour le moment. Si Roblox les codes apparaissent dans le jeu, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page avec les nouvelles informations dès que nous les verrons.

Description du jeu et mise à jour récente

Collectionnez des animaux mignons, décorez la maison de vos rêves, découvrez de nombreuses façons de gagner des gemmes et explorez le monde d’Overlook Bay avec vos amis! NOUVELLE MISE À JOUR

Ajout de récompenses comme objectif!

Nouveau paramètre de mobilier pour désactiver l’interaction «E»!

Starlight Dragon quitte le jeu le 12 février!

Des milliards de bugs écrasés!

Le festival de la Saint-Valentin commence vendredi prochain, 2/12!

Avons-nous manqué quelque chose d’important Overlook Bay des questions sur les codes? Demandez-nous ci-dessous dans les commentaires et nous ferons de notre mieux pour trouver les réponses!

