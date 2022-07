Les clips Sandman trouvent un rêve entrant dans l’enfer et explorant la mort

Une paire de nouveaux clips de l’adaptation tant attendue de Netflix de L’homme de sable fournir un aperçu détaillé de la façon dont le géant du streaming donnera vie à cette saga épique. Publiée avec l’aimable autorisation d’IGN, cette nouvelle séquence nous offre un meilleur aperçu de Tom Sturridge en tant que Morpheus, alors qu’il traverse l’enfer, la mort et tout le reste. Extrait du quatrième épisode Un espoir en enfer, le premier clip trouve Morpheus AKA Dream se dirigeant vers l’Enfer afin de récupérer l’un de ses artefacts volés : le Casque des Rêves. En possession d’un démon, Dream doit se tourner vers son vieil « ami » Lucifer Morningstar, incarné par Jeu des trônes star Gwendoline Christie, pour de l’aide.

Le deuxième clip trouve Dream en voyage avec sa sœur et membre de l’Endless, Death (joué par Kirby Howell-Baptiste). Extrait de l’épisode 6, Le bruit de ses ailesDream accompagne sa sœur alors qu’elle fait ses tournées et s’acquitte de ses fonctions, le couple arrivant chez un violoniste âgé qui n’est pas encore prêt à passer de l’autre côté.

L’homme de sable présentera pour la première fois à l’écran le roman graphique de l’auteur phare Neil Gaiman. « Il y a un autre monde qui nous attend tous quand nous fermons les yeux et dormons – un endroit appelé le Rêve, où The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), donne forme à toutes nos peurs et nos fantasmes les plus profonds », a déclaré le Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : « Mais lorsque Dream est capturé de manière inattendue et retenu prisonnier pendant un siècle, son absence déclenche une série d’événements qui changeront à jamais les mondes de rêve et de veille. Pour rétablir l’ordre, Dream doit voyager à travers différents mondes. et des délais pour réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa vaste existence, revisitant de vieux amis et ennemis, et rencontrant de nouvelles entités – à la fois cosmiques et humaines – en cours de route. »





L’homme de sable Atterrira sur Netflix le mois prochain

Développé par Neil Gaiman, David S. Goyer et Allan Heinberg, L’homme de sable a amassé le genre de castings dont les rêves sont faits pour donner vie à la saga épique. Dirigé par Tom Sturridge en tant que personnage principal Morpheus, le roi des rêves et souverain du Rêve, L’homme de sable met également en vedette Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer Morningstar, le souverain de l’enfer; Boyd Holbrook dans le rôle de The Corinthian, l’un des cauchemars de Morpheus qui a échappé au Dreaming; Charles Dance dans le rôle de Sir Roderick Burgess; Jenna Coleman dans le rôle de Johanna Constantine, une détective occulte basée sur John Constantine ; Vivienne Acheampong dans le rôle de Lucienne, la bibliothécaire du Rêve ; David Thewlis dans le rôle du Dr John Dee; avec Sanjeev Bhaskar et Asim Chaudhry dans le rôle de Caïn et Abel.

Kirby Howell-Baptiste incarne Death, aux côtés de Mason Alexander Park dans Desire et Donna Preston dans Despair, membres des frères et sœurs de Endless et Dream.





Les fans de la saga phare de la bande dessinée de Neil Gaiman attendent depuis des années de voir le monde de L’homme de sable amené à la vie. Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps, avec L’homme de sable devrait faire ses débuts sur Netflix le 5 août 2022.