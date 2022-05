Les clips de Crimes of the Future taquinent davantage les délices déformés de David Cronenberg

La chirurgie est le nouveau sexe, apparemment, comme un trio de clips du réalisateur séminal David Cronenberg Crimes du futur taquiner l’exposition d’art déformée au centre du retour du cinéaste à l’horreur corporelle. Publiés avec l’aimable autorisation de The Playlist, les clips offrent un aperçu supplémentaire du retour de l’horreur corporelle de David Cronenberg, le réalisateur créant une fois de plus une sombre vision de l’avenir – une vision qui ne manquera pas de provoquer toutes sortes de controverses lors de ses débuts au Cannes 2022 Festival du film.

Les clips nous donnent un aperçu détaillé des principaux acteurs du jeu d’art et de sexualité merveilleusement bizarre de David Cronenberg, alors que Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart s’enroulent lentement l’une dans l’autre dans la poursuite d’une performance qui change le monde.

Crimes du futur voit David Cronenberg revenir dans le sous-genre de l’horreur corporelle après une absence de plus de deux décennies. Avec des fans du réalisateur excités, intrigués et inquiets à parts égales de voir ce qu’il fait.

Crimes du futur plongera le public dans un futur alternatif. Au fur et à mesure que l’espèce humaine s’adapte à un environnement synthétique, le corps subit de nouvelles transformations et mutations. Avec sa compagne Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Mortensen), artiste de performance célèbre, met en scène publiquement la métamorphose de ses organes dans des performances d’avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), une enquêtrice du National Organ Registry, suit de manière obsessionnelle leurs mouvements, c’est-à-dire lorsqu’un groupe mystérieux est révélé… Leur mission : utiliser la notoriété de Saul pour faire la lumière sur la prochaine phase de l’évolution humaine.





Le film d’horreur corporelle sera dirigé par Une histoire de violence et Le Seigneur des Anneaux star Viggo Mortensen dans le rôle de Saul Tenser, avec Pas le temps de mourir Léa Seydoux dans le rôle de Caprice. Le casting de soutien est composé de Kristen Stewart dans le rôle de Timlin, aux côtés de Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Yorgos Karamihos, Yorgos Pirpassopoulos et Nadia Litz.

Crimes du futur devrait entraîner des débrayages





Tandis que Crimes du futur doit être présenté en première au Festival de Cannes, quelques chanceux se sont déjà régalés des délices tordus du dernier-né de Cronenberg. Et certains pensent que ce sera encore plus controversé que la sortie de division du réalisateur en 1996, Accident. « Je ne peux pas dire grand-chose, évidemment, mais … cela va certainement créer beaucoup plus de chaos et de controverse », a déclaré le spectateur anonyme de Crimes of the Future. « Les vingt dernières minutes sont très difficiles. Je m’attends à des débrayages, des évanouissements et de véritables crises de panique (j’ai failli en avoir une moi-même !) à [Cannes Film Festival’s] Théâtre Lumière. Pas d’hyperbole, promis.





David Cronenberg lui-même s’attend à Crimes du futur entraîner des débrayages. « Il y a des scènes très fortes », a déclaré le cinéaste. « Je veux dire, je suis sûr que nous aurons des débrayages dans les cinq premières minutes du film. J’en suis sûr. Certaines personnes qui ont vu le film ont dit qu’ils pensent que les 20 dernières minutes seront très dures pour les gens, et qu’il y aura beaucoup de débrayages. Un type a dit qu’il avait failli avoir une crise de panique. Et je dis : « Eh bien, ce serait OK. » Mais je ne suis pas convaincu que ce sera une réaction générale, je m’attends à des débrayages à Cannes, et c’est quelque chose de très particulier. [Laughs] »

Crimes du futur devrait être présenté en première au Festival de Cannes 2022.





