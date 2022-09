Les clients IRCTC peuvent désormais vérifier l’état du PNR et les mises à jour des trains en direct via WhatsApp ; Voici comment

in

29 septembre 2022 18:51:35 IST

Les passagers des chemins de fer indiens peuvent désormais consulter les informations sur les horaires de train en temps réel et leur statut PNR via WhatsApp. Railofy, une startup basée à Mumbai, a développé la nouvelle fonctionnalité. Les clients IRCTC peuvent facilement suivre leur voyage sur WhatsApp grâce à cette fonctionnalité. Ils peuvent suivre l’état du train et d’autres informations liées au voyage à l’aide de cet outil sans avoir à télécharger d’applications supplémentaires.

Les passagers des chemins de fer indiens peuvent obtenir le statut PNR, le statut du train en direct, des détails sur les gares précédentes et à venir et d’autres informations sur les trajets en train à l’aide du chatbot WhatsApp.

Il vous suffit de saisir le numéro PNR à 10 chiffres dans le chatbot WhatsApp pour obtenir toutes les informations. Pour connaître l’état des trains en temps réel, les clients de l’IRCTC peuvent également appeler le service d’assistance ferroviaire au 139 numéros.

Voici les étapes pour vérifier l’état du PNR et les mises à jour en direct des trains via Railofy sur WhatsApp :

Enregistrez le numéro du chatbot WhatsApp de Railofy dans vos contacts : +91-9881193322.

Recherchez Railofy dans WhatsApp pour lancer la fenêtre de chat.

Dans la boîte de discussion, entrez votre numéro PNR à 10 chiffres.

Vous recevrez toutes les informations, y compris les notifications et les mises à jour en temps réel concernant le voyage en train, du chatbot Railofy.

Les passagers de l’IRCTC peuvent également passer des commandes de nourriture tout en prenant le train. Les passagers peuvent acheter des repas en ligne et les faire livrer directement à leur siège à l’aide de l’application IRCTC Zoop.

Étapes pour commander de la nourriture en utilisant l’application IRCTC Zoop :

Enregistrez d’abord le numéro de téléphone du chatbot WhatsApp (+91 7042062070). Vous pouvez également visiter [https://wa.me/917042062070] comme alternative.

Ouvrez le chatbot WhatsApp pour Zoop.

Entrez votre numéro PNR à 10 chiffres.

Ensuite, choisissez la station qui sera bientôt disponible pour la livraison de repas.

Vous pouvez choisir parmi une liste d’options fournies par les restaurants utilisant le chatbot Zoop.

Vous pouvez suivre votre repas à partir du chatbot lui-même après avoir passé votre commande de nourriture en ligne et l’avoir payée.

À l’arrivée à l’arrêt choisi par le train, Zoop livrera votre nourriture.

