Les clients du salon d’Albuquerque contractent le VIH après des soins du visage de vampire

Une ancienne propriétaire de salon a été inculpée de plus de deux douzaines de crimes après que deux de ses clients aient contracté le VIH via les «soins du visage de vampire» du salon.

Maria Ramos de Ruiz, ancienne propriétaire du salon de beauté et spa VIP situé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique – qui a depuis été fermé – fait face à des accusations de fraude, d’évasion fiscale, de racket et de pratique de la médecine sans licence.

L’homme de 59 ans avait eu des problèmes dans le passé, mais avait continué à pratiquer la médecine avec une licence expirée.

Qu’est-ce qu’un facial vampire et qu’est-ce qui les a rendus si populaires?

Un soin du visage de vampire, également connu sous le nom de traitement PRP (plasma riche en plaquettes), est une procédure dans laquelle le sang d’un patient est extrait, puis placé dans un appareil rotatif pour séparer le plasma. Ensuite, le sang est réinjecté dans la peau en perforant la peau à l’aide d’une micro-aiguille.

On dit que le traitement aide à réduire les rides, à repulper la peau et à améliorer la rétention d’humidité. Comme tout, cependant, il a ses effets négatifs.

En plus de laisser la peau extrêmement rouge et irritée, elle peut provoquer des démangeaisons et des ecchymoses.

En 2013, les soins du visage de vampire sont devenus très élogieux lorsque Kim Kardashian a téléchargé un selfie sur son Instagram montrant qu’elle venait de terminer la procédure.

Dans un article qui a recueilli plus de 141 000 likes, le traitement est devenu extrêmement populaire.

Les soins du visage de vampire effectués dans le salon n’étaient pas nécessairement dans le livre.

Une déclaration du bureau du procureur général du Nouveau-Mexique a déclaré que les outils utilisés pour prélever le sang des clients et le ramener sur leur peau n’étaient pas correctement nettoyés ou désinfectés entre les utilisations, ce qui conduisait probablement à la contraction du VIH.

«Les inspecteurs ont trouvé ‘de nombreuses violations du code de la santé et des pratiques de contrôle des infections dangereuses’, y compris des aiguilles non emballées, du sang déversé dans l’évier de la cuisine et des seringues non étiquetées à côté des aliments dans le réfrigérateur», indique le communiqué.

Les soins du visage de vampire qui ont conduit deux clients à contracter la même souche du virus VIH, n’étaient que deux des 137 clients qui ont reçu « des services non autorisés et frauduleux » de Ramos de Ruiz, selon les autorités.

De quoi Ramos de Ruiz a-t-il été accusé?

Le 19 avril, l’ancien propriétaire a été accusé d’un total de 24 crimes.

Ils comprennent sept chefs d’accusation de défaut délibéré de perception et de paiement des impôts, six chefs de blanchiment d’argent, cinq chefs de pratique de la médecine sans permis, quatre chefs d’évasion fiscale et des chefs individuels de racket et de fraude.

Selon une déclaration du procureur général de l’État, une enquête sur Ramos de Ruiz a commencé en 2019 lorsque les deux clients qui ont contracté le VIH ont été liés au salon.

«Le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique a appris en août 2018 qu’une personne sans facteur de risque de VIH avait contracté l’infection par le sang après avoir reçu un ‘facial vampire’ au salon de beauté et spa VIP», indique le communiqué. Le Département mexicain de la réglementation et des licences et le directeur adjoint des conseils et des commissions ont inspecté le spa VIP le mois suivant. »

Selon les autorités, ils allèguent que Ramos de Ruiz détenait de faux certificats à l’intérieur du salon indiquant qu’elle avait été formée pour effectuer des procédures de botox et des soins du visage de vampire. À la suite de l’inspection et des preuves recueillies, Ramos de Ruiz a reçu l’ordre de mettre fin aux procédures à la fin de 2018.

Bien que Ramos de Ruiz ait eu une licence pour pratiquer la cosmétologie, elle a expiré en 2013, la rendant donc invalide et illégale.

Et maintenant pour Ramos de Ruiz et le salon?

Il n’a pas été confirmé si Ramos de Ruiz avait plaidé pour les accusations ou si elle avait ou non même un avocat pour elle. Une chose est sûre: personne ne peut échapper à autant d’accusations, surtout lorsqu’il y a tant de preuves tangibles.

Le salon a été fermé et fermé, mais il réside toujours au même endroit au Nouveau-Mexique.

Pour ceux qui sont toujours intéressés à subir la procédure du visage de vampire, il est préférable de s’assurer que l’entreprise utilise les mesures appropriées pour désinfecter ses outils et s’assurer qu’ils utilisent des aiguilles propres.

