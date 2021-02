Les classiques rétro relancés sur PS4 dans la collection Blizzard Arcade

Bien que vous deviez attendre un peu plus longtemps pour Diablo 2: Resurrected et Diablo 4, vous pouvez vous retrouver coincé dans certains classiques de la vieille école aujourd’hui, dans le cadre de la collection Blizzard Arcade. Disponible sur le PlayStation Store dès maintenant – c’est un jeu PlayStation 4, mais il est jouable sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité, bien sûr – les bundles de compilation: Les Vikings perdus, Courses Rock N Roll, et Blackthorne.

En plus du trio de titres – conservés à la fois sous leur forme originale et définitive – vous trouverez également un éventail de «matériaux bonus», y compris des œuvres d’art, des ressources, des interviews, et plus encore. La collection coûte 19,99 € à elle seule, mais si vous jouez également à Diablo III et Overwatch sur la PS4, vous serez peut-être tenté d’acquérir la collection Blizzard 30-Year Celebration pour 29,99 €, qui regroupe la collection Blizzard Arcade avec une prime de jeu dans le jeu. récompenses, y compris «un familier, un ensemble de transmogrification et des ailes pour Diablo III ainsi qu’un skin légendaire Reinhardt, un spray et une icône commémoratifs, et des boîtes de butin classiques et dorées pour Overwatch».