Les classiques de « Universal Monsters » seront gratuits sur YouTube

Les ‘Monstres universels‘ont réussi à rester pendant des décennies comme l’une des figures les plus importantes de l’histoire du cinéma d’horreur et, accessoirement, de la culture populaire, marquant des générations de cinéastes qui ont été marqués et influencés par l’esthétique si spécifique de ces derniers productions.

Ceux qui souhaitent revivre ces films emblématiques ou qui souhaitent y participer pour la première fois ont de la chance. Youtube mettra à la disposition des cinéphiles la chaîne ‘Fear: The Home of Horror’, dans laquelle certaines des productions les plus emblématiques jouées par de grandes stars d’hier telles que Bela Lugosi et Boris Karloff ils seront disponibles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Justice League: Zack Snyder explique le costume noir de Superman

À partir du 15 janvier, une sélection de productions sera disponible entièrement gratuitement pendant une semaine, offrant à quiconque le souhaite la possibilité d’acheter une copie numérique à un prix promotionnel spécial.

« Dracula« (1931) et »La momie« (1932) sera disponible à partir du 15. Le 16, »Frankenstein« (1931) et »La mariée de Frankenstein« (1935), clôture le 17ème avec une triple fonction: »L’homme invisible« (1933), »Le loup garou« (1941) et la comédie d’horreur »Abbott et Costello rencontrent Frankenstein»(1948).

Après l’échec commercial et au box-office qui en a résulté « La momie”En 2017, une cassette dans laquelle Croisière Tom en plus d’agir, il a travaillé comme producteur, Images universelles aurait complètement abandonné ses projets de réaliser le «Univers sombre», Qui cherchait à construire un univers partagé avec certains de ses monstres classiques.

Des noms comme Johnny Depp, Russel Crowe et Javier Bardem ils étaient impliqués dans des projets qui ont été immédiatement annulés. Le prochain projet, un redémarrage de « Mariée de Frankenstein», Aurait été entièrement reporté et, jusqu’à présent, on pense avoir été écarté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hayao Miyazaki: 7 caractéristiques indéniables dans ses films

Le studio aurait eu un regain d’intérêt pour ces personnages grâce au grand succès de «L’homme invisibleL’année dernière, bien qu’ils abandonnent l’ambition de créer un univers élargi pour se concentrer sur des redémarrages modernes indépendants.

Karyn Kusama, Directeur de « L’invitation« , Aurait été signé pour une nouvelle version de »Dracula», Tandis que le scénariste David Koepp développe sa propre version de « Mariée de Frankenstein« , en plus que Leigh Whannell développe déjà un redémarrage de « Le loup garou » avec Ryan Gosling en tant que protagoniste.