Les classiques de la franchise d’Halloween reviennent au cinéma cet automne

La suite à venir Halloween se termine ne sera pas le seul Halloween film à l’affiche dans les salles cet automne. CineLife Entertainment, une division de Spotlight Cinema Networks, vient d’annoncer que l’original de 1978 de John Carpenter sera réédité dans les salles de cinéma pour la deuxième année consécutive. Les suites seront également de retour sur grand écran avec le film original. Halloween 4 : Le retour de Michael Myers et Halloween 5 : La Revanche de Michael Myers. Le trio de Halloween les classiques recommenceront à être projetés dans les salles en septembre.





« Nous sommes ravis de présenter à nouveau le légendaire Halloween franchise dans les cinémas et poursuivons notre solide partenariat avec Trancas International Films et Compass International Pictures », a déclaré Bernadette McCabe, vice-présidente exécutive de CineLife Entertainment, dans un communiqué. « Halloween Les fans de tout le pays ont montré leur appréciation inébranlable pour la série emblématique au fil des ans et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de ramener une tradition aussi bien accueillie.

Ryan Freimann, vice-président directeur de Trancas et Compass, a ajouté: «La réaction extrêmement positive des fans, anciens et nouveaux, chaque année ayant la possibilité de voir ce film emblématique sur grand écran avec un public, associée à la sortie prochaine en octobre du réalisateur David Gordon Green. nouvelle suite, Halloween Ends, nous rend encore plus enthousiastes à l’idée de poursuivre les projections de cette franchise légendaire qui élève le Halloween esprit et rassemble les fans. »





Michael Myers est de retour sur grand écran

Photos de Compass International

L’original Halloween Le film a fait ses débuts le 25 octobre 1978, donnant le coup d’envoi d’une franchise qui est toujours aussi forte à ce jour. Jamie Lee Curtis a joué dans ce film en tant que Laurie Strode, une baby-sitter ciblée par un maniaque masqué nommé Michael Myers qui se lance dans un saccage meurtrier la nuit d’Halloween. Le film acclamé a inspiré une variété de suites et de redémarrages, culminant avec la sortie en octobre du dernier film Halloween se termine avec Curtis reprenant son rôle de Laurie.

Après que Michael Myers se soit assis Halloween III : Saison de la Sorcièrele producteur Moustapha Akkad a cherché à ramener le Boogeyman dans Halloween 4 : Le retour de Michael Myers. Le film présente Danielle Harris dans le rôle de Jamie Lloyd, la fille de Laurie qui vit à Haddonfield avec une famille d’accueil. Harris reprendrait le rôle de Halloween 5 : La Revanche de Michael Myersqui créée en 1989.

Pour les billets et plus d’informations sur les projections, vous pouvez visiter le site officiel de CineLife Entertainment.