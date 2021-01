Les classements du nouveau château Nathria DPS montrent peu de changement pour les classes de World Of Warcraft: Shadowlands

Castle Nathria a été au centre du contenu de fin de partie dans World of Warcraft: Shadowlands, et à juste titre. Alors que le premier raid est sorti, ainsi que le seul raid pour le moment, il est le premier niveau de la fin de partie pour le moment.

Wowhead a publié le classement des spécialisations DPS après l’analyse des données de la dernière semaine pour montrer où les classes se reposent dans les classements les unes avec les autres.

Avec Mythic Nathria ayant été effacé par Complexity-Limit et Raid Finder continuant à s’ouvrir, les cartes se règlent avec une méta en cours de définition. De plus en plus de joueurs se sont ajustés, et les graphiques montrent peu de changement à ce stade.

Il y a eu plus de changement vers le haut que vers le bas, c’est certain. Le chasseur de précision et le druide Balance ont tous deux considérablement chuté, tandis que Windwalker et Affliction ont tous deux grimpé.

Unholy Death Knight a également perdu quelques places, passant de la deuxième à la quatrième place. Il y a une variété d’autres petits changements, mais certaines choses sont restées les mêmes tout au long.

Par exemple, Frost mage continue à élever l’arrière comme il l’a fait pendant la majeure partie de l’extension. La spécialisation est incroyablement faible pour le moment dans tout le contenu, et est l’une des moins jouées à ce stade, la plupart des mages étant passés à Fire ou Arcane.

La même chose peut être dite pour le guerrier Fury, qui est resté vers le bas régulièrement tout au long de l’expansion. Malgré avoir reçu un petit buff de Tempête De Neige il n’y a pas longtemps, les spécifications ne semblent tout simplement pas trouver un terrain solide en dessous.

Cela tient en partie à la nature des combats au sein de Nathria. La plupart ne sont pas trop amicaux pour AoE et n’incluent qu’un seul boss – Shriekwing, Sludgefist, Artificer et Hungering Destroyer sont tous à cible unique de part en part, de sorte que les classes qui excellent dans les dégâts à une seule cible seront presque toujours en tête des classements.

C’est loin d’être le seul problème, bien sûr. Beaucoup pensent que ces classes sont tout simplement faibles et sous-entendues, et Blizzard semble d’accord – leur récente correction à Fury consistait simplement à augmenter les dégâts de leurs capacités de 5% sans autre modification.

Peu importe où vous vous situez sur les graphiques, ils semblent s’installer avec moins de changements au fil des semaines et une méta est établie. Reste à savoir si l’ensemble des modifications de cette semaine modifiera les graphiques de la semaine prochaine ou non, car il y aura probablement de nombreux correctifs à chaud d’ici là.