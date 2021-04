Les classements des Oscars plongent à un niveau record au milieu du contrecoup du meilleur acteur

Le nombre de téléspectateurs pour la 93e cérémonie des Oscars a établi un nouveau record lors de sa diffusion sur ABC dimanche soir, poursuivant une longue tendance à la baisse des cotes d’écoute qui sévit aux Oscars depuis des années. L’événement télévisé – qui comprenait des prix décernés à Anthony Hopkins pour le meilleur acteur, Frances McDormand pour la meilleure actrice et Nomadland pour le meilleur film – a vu une baisse d’environ 58% de son audience depuis les Oscars de l’année dernière, le nouveau plus bas historique de l’histoire des Oscars.

Selon les résultats nationaux rapides retardés publiés par Nielsen, les Oscars ont été regardés par environ 9,85 millions de téléspectateurs, avec une faible note de 1,9 chez les 18-49 ans. En termes de cette démo clé, l’émission est en baisse de 64,2% par rapport à l’année dernière. Pour une raison quelconque, de plus en plus de gens abandonnent apparemment les Oscars chaque année. Les chiffres définitifs pourraient changer lorsque les données en streaming seront prises en compte, mais l’émission devrait toujours conserver son statut de cérémonie des Oscars la moins regardée jamais vue.

Ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle à s’abattre sur la plus grande soirée d’Hollywood cette année. La fin de la série a suscité une grande controverse en raison de la victoire d’Anthony Hopkins au meilleur acteur pour Le père. Comme le prix était le dernier Oscar de la soirée, il était largement attendu que Chadwick Boseman remporte à titre posthume avec un hommage à l’acteur qui clôturait la série. En comparant la révélation à la La La Land et clair de lune fiasco de 2017, de nombreux fans se sont empressés de critiquer ce qui s’est passé sur Twitter.

Les fans de Boseman espéraient voir l’acteur gagner, car c’était sa seule nomination aux Oscars et la dernière chance de donner le Fond noir de Ma Rainey étoile avec l’honneur. Hopkins a déjà remporté l’Oscar pour Le silence des agneaux, et étant donné qu’il a également été nominé l’année dernière pour Les deux papes, le joueur de 83 ans pourrait très bien gagner plus de nominations à l’avenir.

Pour aggraver les choses, Anthony Hopkins n’était pas présent pour accepter son prix du meilleur acteur, ce qui a rendu la fin de la série décevante sans un discours du gagnant. Hopkins a depuis publié son discours d’acceptation sur Instagram, rendant hommage à Boseman tout en acceptant le prix.

« À 83 ans, je ne m’attendais pas à recevoir ce prix, vraiment pas. Je suis très reconnaissant à l’Académie et merci », a déclaré Hopkins. « Et je veux rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a été enlevé bien trop tôt. Et, encore une fois, merci beaucoup. Je ne m’attendais vraiment pas à cela. Donc, je me sens très privilégié et honoré. Merci. »

En plus de la victoire du meilleur acteur de Hopkins, les autres grands lauréats des Oscars de la soirée comprennent Nomadland pour la meilleure image; Chloé Zano (Nomadland) pour le meilleur réalisateur; Frances McDormand (Nomadland) de la meilleure actrice; Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir) du meilleur second rôle masculin; Youn Yuh-jung (Minari) de la meilleure actrice dans un second rôle; Émeraude Fennell (Jeune femme prometteuse) pour le meilleur scénario original; Pete Docter et Dana Murray (Âme) du meilleur long métrage d’animation; et Christopher Hamption et Florian Zeller (Le père) pour le meilleur scénario adapté.

ABC publiera mardi le nombre de téléspectateurs définitifs pour la 93e cérémonie des Oscars. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

