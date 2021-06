Les citations les plus motivantes qui pourraient vous inciter à aller plus ultra!

Avec le début de la saison 5 de My Hero Academia, nous sommes tous passés par la nostalgie. Les fans de MHA ne peuvent toujours pas oublier la confrontation épique entre All Might et All for One. Quand nous regardons les saisons précédentes, cela semble être un sacré tour. All Might passe ses pouvoirs à un garçon sans bizarrerie, puis l’entraîne dans l’impasse est quelque chose dont nous nous souvenons tous. Combien d’entre vous se souviennent de ces paroles d’All Might qui ont lancé l’initiative du soulèvement des jeunes héros? Eh bien, si vous ne vous en souvenez pas, vous êtes au bon endroit pour en savoir plus sur les citations de All Might. Sans plus attendre, passons en revue certaines des meilleures citations de All Might.

Ensemble, nous irons au-delà, je l’élèverai. Je protégerai votre fils, même si cela me coûtera la vie.

Vous vous souvenez de la rencontre intense entre la mère d’Izuku Midoriya et All Might? Eh bien, c’était le moment où All Might a décrit ces mots pour gagner la confiance de la mère de Midoriya.

Ceux qui visent toujours le sommet et ceux qui ne le sont pas. Cette légère différence d’attitude aura un impact important une fois que vous entrerez dans la société.

Si vous voulez atteindre le sommet, vous devez continuer à avancer. C’est quelque chose que l’ancien propriétaire de One for All, All Might, nous apprend à travers cela.

Croyez simplement en vous et vous pouvez devenir un héros!

Même si vous êtes sans bizarrerie ou si vous n’avez aucun pouvoir surnaturel, nous pouvons tous devenir un héros. All Might était l’exemple parfait de cette citation, car il était également impertinent pendant ses jours de départ.

Ma puissance a décliné plus vite que ce à quoi je m’attendais… Mais je dois le faire. Pourquoi? Parce que je suis… le symbole de la paix!

Vaincre All For One la dernière fois est tout ce que nous voulions des fans. C’est là que All Might a pris la responsabilité et vaincu la perversité. Non pour oublier le dernier coup de poing qu’il a décroché sur All For One.

Que vous gagniez ou perdiez… Vous pouvez toujours vous démarquer en apprenant de l’expérience.

C’est une citation tellement inspirante à regarder. Peu importe que nous gagnions ou perdions, ce qui compte, c’est le processus. Nous devons continuer à avancer et apprendre de notre passé est ce que All Might enseigne toujours à tout le monde.

Hé méchant, as-tu déjà entendu ces mots? Aller au-delà! PLUS… ULTRA!

Regarder Endeavour et All Might passer en mode PLUS ULTRA a été l’un des plus grands moments pour les fans de MHA. Personne ne peut nier le fait qu’ils ont tous les deux fait leur part en combattant les méchants.

Quand il n’y a rien à gagner, relever le défi à ces moments-là… est sûrement la marque… d’un vrai héros !!

Imaginez cette citation dans la voix de «Le symbole de la paix». Je suis presque sûr que nous avons tous la chair de poule en écoutant ces mots par nul autre que All Might. Après tout, il est notre héros numéro 1 à feuilles persistantes.

Il n’y a rien comme la chance, vous devez faire de votre mieux.

Beaucoup d’entre nous croient encore à la partie chance. All Might, d’autre part, a toujours cru au travail acharné et à la mouture. C’est grâce à son travail acharné qu’il a prétendu être le héros numéro 1. C’est toujours l’une de mes citations All Might préférées de tous les temps.

Je suis ici pour vous faire payer ce que vous avez fait.

Battre la merde des méchants à sa manière était le style de prédilection de All Might. Il y a eu plus qu’assez d’exemples dont nous avons été témoins où All Might a montré pourquoi il était le numéro 1.

Se mêler là où vous n’avez pas techniquement à le faire est l’essence même d’être un héros.

Les héros ne sont pas nés, ils sont faits. Ils sont créés avec leur propre travail acharné et la façon dont ils abordent des situations incertaines. La certitude est quelque chose que nous connaissons tous déjà. Les vrais héros sont nés de quelque chose d’inattendu.