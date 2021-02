Les cinq types d’entreprises selon leur ouverture au télétravail: «vous pouvez à distance» n’est pas la même chose que «à distance par défaut»

L’extension du télétravail suite à la pandémie de coronavirus a changé à jamais la manière dont de nombreuses entreprises mènent leur travail. Avant mars 2020, le travail à distance était une option que peu d’entreprises envisageaient; après ce mois, il était nécessaire de continuer l’activité; Et maintenant, près d’un an plus tard et avec la fin du cauchemar à l’horizon, de nombreuses entreprises envisagent d’intégrer ce modèle dans leur nouvelle normalité ou de retourner au bureau comme avant l’état d’alarme.

Les scénarios qui se présentent sont divers et prochainement, nous commencerons à distinguer les entreprises en fonction de leur ouverture au télétravail. L’entrepreneur Shin Kim, fondateur d’une application de productivité pour les équipes distantes et ex-travailleur chez JP Morgan, a rassemblé toutes les expériences qui ont été menées jusqu’à présent dans ce domaine et a dressé une liste de cinq types d’entreprises selon leurs prédisposition au télétravail.

Un classement qui pourrait être déterminant dans le futur pPour les employés qui souhaitent identifier les entreprises qui offrent une flexibilité d’emploi ou, directement, travaillez complètement à distance.

Bureau uniquement

Dans cette section seront toutes les entreprises qui nou ils envisagent de travailler à distance, soit parce que leur activité professionnelle les en empêche, soit parce que leurs dirigeants la jugent négative. Kim explique que les entreprises qui autorisent le télétravail quelques jours par semaine entreraient également ici, mais pas indéfiniment, mais comme quelque chose de spécifique.

Il souligne également que dans ces entreprises, les nouveaux employés seront toujours des personnes locales ou des personnes disposées à déménager.

Peut être à distance

Les entreprises de cette catégorie sont celles qui acceptent d’avoir certains employés télétravaillent en permanence, mais pas la plupart. Les télétravailleurs intègrent des équipes telles que l’ingénierie ou les ventes. Mais l’activité de travail s’effectue principalement dans les bureaux.

Kim ajoute que, dans ce cas, les membres de l’équipe de direction sont en permanence au bureau et toute l’activité se met en place autour de ces installations: réunions, événements et workflows.

Cela semble être l’option préférée de Netflix.

Égalité à distance

Dans ce cas, les entreprises sont ouvertes aux deux modèles sur un pied d’égalité, et ils facilitent le travail à distance dans la mesure du possible. Dans ces entreprises, les réunions et les flux de travail peuvent être coordonnés grâce à des outils numériques, et même une formation est donnée aux employés qui décident de mener leurs activités de travail en dehors du bureau afin qu’ils sachent comment les gérer.

Ce modèle est également utilisé par les entreprises qui proposent à leurs salariés la possibilité de travailler quelques jours par semaine au bureau et autres à distance.

L’une des grandes entreprises qui a opté pour ce modèle est Microsoft.

À distance par défaut

Ces entreprises supposent que la plupart de vos employés vont travailler à distance indéfiniment, y compris les cadres supérieurs. Ils promeuvent que les bureaux sont conçus comme des espaces pour des activités essentielles ou d’équipe, et que tout ce qui est des activités individuelles est réalisé en dehors de ces installations.

Cette section comprend également les entreprises qui mettent en œuvre travailler une semaine au bureau et les trois prochaines à distance.

C’est l’option choisie par les grandes entreprises technologiques comme Facebook, Twitter, Shopify ou Dropbox, entre autres.

À distance seulement

Ici le bureau n’est pas une option, car il n’existe même pas. Toutes les activités de travail sont effectuées à distance et le travail et les réunions sont coordonnés à l’aide d’outils numériques tels que Slack ou les appels vidéo.

Dans ce cas, Kim souligne que les entreprises qui optent pour ce modèle cherchent à organiser des événements, à la fois virtuels et en personne, pour améliorer le rapport des équipes.