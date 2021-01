Les cinémas indiens obtiennent le feu vert pour revenir à 100% de leur capacité alors que Bollywood sort des restrictions de Covid-19

New Delhi a permis aux cinémas et aux théâtres de tout le pays, à l’exception des zones de confinement de Covid-19, d’augmenter le nombre de sièges de 50% à la pleine capacité dans un mouvement bien accueilli par l’industrie du cinéma battue.

Les nouvelles directives, publiées samedi par le ministère indien de l’Information et de la Radiodiffusion, concernent «Cinémas, théâtres et multiplexes», leur permettant de fonctionner à pleine capacité à partir de lundi à condition de respecter un ensemble de règles visant à empêcher la propagation de la maladie.

Ceux-ci incluent la distance physique de « Au moins 6 pieds » à l’extérieur des salles de cinéma, des espaces communs ou des salles d’attente. Les visiteurs et le personnel doivent porter des masques ou des masques « de tout temps, » ainsi que suivre les règles d’hygiène de base telles que se couvrir la bouche et le nez lors des éternuements ou de la toux et éviter de cracher.

Les théâtres doivent continuer à suivre les mesures de précaution déjà en place, telles que la mise à disposition de désinfectants pour les invités, la prévention de la surpopulation et la ventilation suffisante des auditoriums.

Les règlements récemment publiés annulent également les restrictions qui ont ravagé Bollywood, la vague de suicides d’acteurs au cours de l’année écoulée ayant provoqué des ondes de choc à travers le pays.

La production de films a repris à l’automne avec des règles strictes de distanciation sociale, mais bien qu’ils aient été autorisés à rouvrir en octobre, les cinémas et les théâtres devaient fonctionner à 50% de leur capacité.

Les professionnels de l’industrie se sont réjouis du développement. The Producers Guild of India décrit le mouvement comme « Une étape importante » dans Bollywood « récupération » de la chute induite par le coronavirus.

L’exposant de films Vishek Chauhan a célébré la nouvelle comme «Un autre pas vers la normalité.»

« Nous étions en panne … Nous avons vu nos nécrologies rédigées, » il m’a dit, faisant apparemment référence à la série de morts tragiques à Bollywood au milieu de la pandémie.

Bonnes nouvelles. Retour à 100% de capacité pour les cinémas bientôt. Contrairement à la perception, je ne crois pas que le médium théâtral disparaîtra un jour #Inde. Il est temps pour OTT et les cinémas de coexister pacifiquement. – TANUJJ GARG (@tanuj_garg) 31 janvier 2021

Alors que New Delhi formellement enlevé la casquette, il a laissé aux États le soin de décider s’ils étaient prêts à assouplir les restrictions, en notant que «Les États / territoires de l’Union peuvent envisager de proposer des mesures supplémentaires conformément à leur évaluation sur le terrain.»

