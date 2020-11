Les cinémas espagnols demandent à Pedro Sánchez des mesures pour sauver le secteur

Les cinémas d’Espagne sont en heures creuses pour deux raisons: la première, et plus évidente, la manque de premières internationales avec une fonte réputée qui pourrait aider à sauver les meubles; le second, et non moins important, en raison des fermetures continues des chambres dans certaines communautés autonomes pour éviter la propagation du coronavirus, et de la peur dans d’autres régions de contracter le Covid-19 dans ces enclos. Pour cette raison, Fédération des cinémas d’Espagne a lancé un dernier SOS adressé à Pedro Sánchez pour que son gouvernement fasse quelque chose.

« Nous ne vous demandons aucun privilège, juste pour préserver le rôle historique des cinémas dans notre culture et notre société; permettre la survie d’une industrie essentielle qui représente le meilleur que le talent et la créativité espagnols ont à offrir et qui est maintenant en réel danger« . Avec des pièces vides, l’argent n’entre pas dans les écrans, et donc, déjà les cinémas commencent à fermer dans différentes villes, en particulier les plus touchées par les restrictions.

Pour cette raison, les représentants de la majorité des cinémas espagnols se sont associés à cette écrit pour demander à Pedro Sánchez Quoi « prendre les mesures nécessaires pour sauver les cinémas et assurer leur survie; qu’il matérialise la volonté politique de soutenir la culture par des mesures concrètes de la part de son gouvernement pour éviter la faillite et la fermeture de plus de cinémas, et qu’il encourage et promeut des mesures en faveur du cinéma et de la culture aux autres niveaux de l’administration publique« .

Cette lettre a été signée par des administrateurs aussi connus que Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Dani de la Orden, Fernando Trueba, Isabel Coixet, Borja Cobeaga, Paco Plaza, Emilio Martínes Lázaro, Carlos Vermut, Icíar Bollaín Oui Nacho vigalondo.

