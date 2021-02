Les cinémas de New York peuvent ouvrir à capacité limitée en mars

Les perspectives des cinémas et de l’industrie cinématographique en général se sont bien améliorées. New York, l’un des plus grands marchés cinématographiques au monde, permettra enfin aux cinémas de rouvrir leurs portes le mois prochain. Cela signifie que le box-office, qui souffre énormément depuis mars 2020, pourrait enfin bénéficier d’un coup de pouce indispensable. Cela signifie également que les superproductions à venir ont de bien meilleures chances de respecter leurs dates de sortie actuelles.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait cette annonce lundi. Les salles de cinéma seront autorisées à ouvrir à nouveau le 5 mars. Elles seront toutefois soumises à des restrictions strictes, en termes de capacité et de réglementation pour aider à assurer la sécurité des cinéphiles. Cela survient alors que les théâtres de la ville sont fermés depuis un peu moins d’un an. Voici ce que Cuomo avait à dire.

« Les cinémas de New York seront alignés sur le reste de l’État: capacité de 25%; pas plus de 50 personnes par projection; masques; sièges attribués; distance sociale; personnel chargé de contrôler l’occupation, la circulation et les sièges pour garantir la conformité. Ils ont besoin des normes améliorées de filtration, de ventilation et de purification de l’air spécifiées par le DOH. «

Bon nombre des retards que les grandes sorties ont vu dans les théâtres de l’année dernière à Los Angeles et à New York n’étaient pas ouverts. Ceux-ci représentent les deux plus grands marchés aux États-Unis au box-office. Sans eux, les films ont peu de chances de réussir. Compte tenu des résultats pour des titres tels que Principe et Wonder Woman 1984, cette logique vérifie. L’Association nationale des propriétaires de théâtre a salué la décision de l’État. L’OTAN avait ceci à dire à propos de la nouvelle dans un communiqué.

« Les propriétaires de théâtres sont heureux de l’annonce de la réouverture des cinémas de la ville de New York en toute sécurité. Des protocoles de santé et de sécurité volontaires rigoureux ont permis aux cinémas de tout le pays de fonctionner de manière sûre et responsable à des limites de capacité plus élevées pendant de nombreux mois. sans qu’une seule épidémie … soit retracée dans les cinémas. «

L’année 2021 a été largement absente de sorties majeures, ou de succès au box-office, en raison de problèmes de santé et de sécurité persistants. Cependant, les choses montrent des signes d’amélioration. En tant que tel, il est possible que des films comme Veuve noire, F9 et Guy gratuit, qui devraient tous arriver en mai, ne seront pas retardés davantage. Plusieurs autres blockbusters tels que Pas le temps de mourir, Morbius et Ghostbusters: l’au-delà ont récemment été de nouveau retardés de plusieurs mois.

En 2019, les recettes au box-office nationales ont totalisé 11,3 milliards de dollars. Ce nombre a chuté en 2020 à un peu plus de 2 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 89% d’une année à l’autre. Hollywood a depuis adopté le streaming comme l’avenir. Les cinémas peuvent difficilement se permettre de retarder la réouverture en masse s’ils espèrent jouer un rôle majeur dans l’avenir de l’industrie. Warner Bros.libérer tous ses films sur HBO Max et dans les salles le même jour cette année n’aide pas. Mais l’ouverture de New York pour les affaires, bien que dans une capacité limitée, le fait certainement. Cette nouvelle a déjà été rapportée par CNBC.

