Les cinémas de Los Angeles exigent désormais une preuve de vaccination contre le Covid

SafePass LA (Ordonnance n° 187219), qui oblige les clients des lieux couverts à démontrer une preuve de vaccination complète contre COVID-19 avant d’entrer dans les espaces intérieurs et les grands événements extérieurs dans la ville de Los Angeles approche de sa date d’entrée en vigueur. La nouvelle ordonnance exige uniquement que les patrons des entreprises présentent une preuve de vaccination ou une preuve d’un test COVID-19 négatif. Les employés ne sont pas inclus dans le programme SafePass LA et, par conséquent, les employeurs ne sont pas tenus de vérifier la preuve de vaccination de leurs employés, bien qu’ils soient fortement encouragés à le faire. SafePass LA est entré en vigueur le 8 novembre 2021. L’application commence le 29 novembre 2021.

La ville de Los Angeles a répertorié les types d’entités qui devront demander une preuve de vaccination COVID-19 dans le cadre de SafePassLA pour les parties intérieures, notamment :

A. Établissements où de la nourriture ou des boissons sont servies, y compris, mais sans s’y limiter, les restaurants, les bars, les établissements de restauration rapide, les cafés, les salles de dégustation, les cafétérias, les aires de restauration, les brasseries, les établissements vinicoles, les distilleries, les salles de banquet et les salles de bal d’hôtel ;

B. Gymnases et salles de fitness, y compris, mais sans s’y limiter, les gymnases, les installations de loisirs, les centres de fitness, les studios de yoga, de pilates, de cyclisme, de barre et de danse, les gymnases d’hôtel, les gymnases de boxe et de kickboxing, les camps d’entraînement de fitness et d’autres installations utilisées pour tenue de cours de conditionnement physique en groupe en salle;

C. Lieux de divertissement et de loisirs, y compris, mais sans s’y limiter, les cinémas, les salles de concert et de musique, les lieux de spectacles, les lieux de divertissement pour adultes, les lieux d’événements commerciaux et de fêtes, les arènes sportives, les centres de congrès, les salles d’exposition, les musées, les centres commerciaux, les centres commerciaux , théâtres d’arts du spectacle, bowlings, arcades, salles de jeux de cartes, centres de divertissement familial, aires de jeux, salles de billard et de billard et autres centres de jeux récréatifs ; et

D. Établissements de soins personnels, y compris les spas, les salons de manucure, les salons de coiffure, les salons de coiffure, les salons de bronzage, les esthéticiennes, les services de soins de la peau et de cosmétologie, les professionnels de l’art corporel, les magasins de piercing et la massothérapie, sauf en cas de nécessité médicale.

Les événements en plein air dans la ville de Los Angeles avec une participation entre 5 000 et 9 999 personnes relèveront également de l’ordonnance SafePass LA. Les entreprises doivent vérifier la preuve de vaccination lors de la première interaction en personne du client avec le personnel. Les événements extérieurs doivent vérifier la preuve de vaccination avant d’entrer dans l’événement. L’ordonnance définit complètement vacciné comme « 14 jours ou plus après avoir terminé toute la série de vaccination recommandée. Un individu est considéré comme complètement vacciné au moins deux semaines après avoir reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer ou Moderna COVID-19 ou deux semaines après avoir reçu le vaccin dose unique du vaccin Johnson & Johnson Janssen COVID-19. » SafePass LA exigera toujours que les clients portent des masques lorsqu’ils ne mangent pas ou ne boivent pas activement.

Le comté de Los Angeles a été voté le 6 octobre. « Si nous voulons un jour revenir à la normale, à ce qu’était Los Angeles avant COVID, nous devons arrêter la propagation », a déclaré à l’époque la présidente du conseil, Nury Martinez. « Si des particuliers veulent aller à leur salle de sport, aller dans leur bar local sans masque, il faut se faire vacciner. Et si vous voulez regarder un match de basket, un match de baseball, aller à un concert dans une grande salle, ou même allez dans une salle de cinéma, vous devez prendre une photo. »

Pour un aperçu de l’ordonnance dans son intégralité, vous pouvez la lire ici. Cette histoire est née chez Variety.

