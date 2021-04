Les cinémas ArcLight et les théâtres du Pacifique ferment définitivement tous leurs sites

ArcLight Cinemas et Pacific Theatres ferment définitivement ses 300 sites. La pandémie a fait une autre victime. Arclight Cinemas et sa société mère Pacific Theatres n’ont pas été en mesure de passer à travers les arrêts de coronavirus et fermeront leurs portes pour toujours sous Decurion Corporation. Cela comprend l’emblématique Cinerama Dome à Hollywood, qui a été le théâtre de nombreuses premières à succès au fil des décennies et qui figurait en bonne place dans Il était une fois à Hollywood.

Les cinémas ont récemment commencé à rouvrir en Californie et aux États-Unis. L’industrie de l’exposition commençait à regarder vers le haut. Mais cette dernière nouvelle est un coup dur. À propos des fermetures permanentes, Pacific avait ceci à dire dans une déclaration officiellement publiée.

«Après avoir fermé nos portes il y a plus d’un an, nous devons aujourd’hui partager la difficile et triste nouvelle que Pacific ne rouvrira pas ses cinémas ArcLight et Pacific Theatres. Ce n’était pas le résultat recherché, mais malgré un effort énorme qui a épuisé tout le monde. d’options potentielles, l’entreprise n’a pas de solution viable. »

Les cinémas Arclight et les théâtres du Pacifique comptent parmi les théâtres les plus importants, les plus populaires et les plus emblématiques du cœur d’Hollywood. Après la nouvelle, de nombreux acteurs de l’industrie du divertissement se sont tournés vers Twitter pour pleurer la perte inattendue. Cela vient comme un signe que de nombreuses salles de cinéma resteront sombres et vides malgré le début des restrictions COVID. Pacific a continué avec cette déclaration concernant la fermeture.

«À tous les employés du Pacifique et d’ArcLight qui ont consacré leur vie professionnelle à faire de nos salles les meilleurs endroits au monde pour voir des films: nous sommes reconnaissants de votre service et de votre dévouement envers nos clients. À nos invités et aux membres du film l’industrie qui a fait d’aller au cinéma une expérience aussi magique au fil des ans: nos plus sincères remerciements. Ce fut un honneur et un plaisir de vous servir. «

Il n’est pas hors de question qu’une autre grande chaîne de théâtres reprenne les baux de ces théâtres désormais vides, les rouvrant au public. Mais cela va coûter pas mal d’argent. IndieWire a récemment rapporté que Pacific Theatres Exhibition n’était pas en mesure de payer un loyer de 181900 € en mars 2021 uniquement pour leur emplacement à Culver City Arclight. Et ils peuvent devoir 2,2 millions de dollars pour l’année entière.

La Decurion Corporation derrière Pacific possédait plus de 300 écrans dans la région de Californie. Cela comprend 18 écrans Pacific Theatres au Glendale Americana et 14 au Grove dans le quartier de Fairfax à Los Angeles. C’étaient des emplacements importants pour ces centres de divertissement. Northridge, Sherman Oaks, Lakewood et Chatsworth abritaient également des théâtres du Pacifique qui sont maintenant fermés définitivement.

Outre l’emplacement légendaire du Cinerama Dome, il existe également des cinémas ArcLight à Pasadena, Santa Monica, Culver City, El Segundo, La Jolla, Boston, Chicago et Maryland.

Variety a été le premier à rapporter cette nouvelle.

