Les cinémas AMC pourraient bénéficier d’une faillite suggèrent des analystes au box-office

Ce n’est un secret pour personne que 2020 a été terrible pour les cinémas. AMC Theatres, la plus grande chaîne aux États-Unis, est au bord de la faillite depuis des mois alors que le box-office reste minime. Mais, selon plusieurs analystes, la faillite peut s’avérer bénéfique pour l’entreprise à long terme. Surtout avec de l’espoir à l’horizon.

AMC a une dette d’environ 5 milliards de dollars. Ils saignent de l’argent et ont des difficultés à lever des fonds. Les cours des actions de la société ont plongé en 2020. La faillite semble inévitable. Bien que ce ne soit peut-être pas la fin de la chaîne. Cela pourrait, en fin de compte, les mettre dans une meilleure position pour survivre, comme le révèle un nouveau rapport. Doug Stone, président de Box Office Analyst, avait ceci à dire.

Avec 5 milliards de dollars à son bilan, AMC peut difficilement se permettre de s’endetter davantage, surtout à un taux d’intérêt très élevé. Si l’entreprise déclare faillite, cela lui permettra de réorganiser sa dette, de se restructurer et de se repositionner pour l’avenir, plus prometteur qu’il ne le paraissait autrefois. L’analyste de Wedbush Michael Pachter avait ceci à dire.

Des vaccins sont actuellement déployés dans le monde entier. Alors que la première partie de 2021 devrait toujours être brutale au box-office, de nombreux analystes se sentent beaucoup mieux au cours de la dernière moitié de l’année. D’ici là, AMC pourrait mettre ses canards dans une rangée et être prêt pour un retour aux niveaux d’activité normaux. Ou du moins des niveaux d’activité durables. Eric Wold, analyste principal chez B. Riley Securities, avait ceci à dire.

«Nous avons déjà constaté une très forte réaction cinématographique dans les pays qui se sont ouverts plus tôt que les États-Unis, en particulier en Chine, ce qui, selon nous, offre un premier aperçu de ce à quoi on peut s’attendre ici aux États-Unis Et compte tenu de ce que AMC et de nombreux autres exposants ont appris … en termes de fonctionnement plus efficace, avec la flexibilité des partenaires propriétaires de l’entreprise, nous pourrions en fait voir AMC en sortir dans une position opérationnelle plus forte que [before] cela ouvrirait à nouveau la voie à un désendettement du bilan. «