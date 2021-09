Les cinéastes russes battent Tom Cruise dans la course au premier film dans l’espace

Tom Cruise ne sera finalement pas le premier acteur à tourner un film dans l’espace. Le réalisateur Klim Shipenko rejoindra son casting d’une, Yulia Peresild, et de deux cosmonautes pour un tournage de 12 jours parmi les stars pour son nouveau film Le défi. Ils seront lancés sur un vaisseau Soyouz MS-19 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan le 5 octobre. De là, ils seront pilotés dans l’espace et livrés à une station spatiale en orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 220 milles. Puis il annoncera : « Action ! » Nous faisons des films dans l’espace maintenant, les gars. Parlez d’un trajet domicile-travail !

Le réalisateur Klim Shipenko explique : « Ce film est construit autour de l’histoire d’une personne ordinaire… . » Les cosmonautes pilotant seront également vus dans le film. « Je n’y jouerai pas, mais je devrai quand même comprendre comment un film est produit dans un endroit aussi inhabituel que l’espace », a déclaré le commandant Anton Shkaplerov.

L’actrice principale et unique, Yulia Peresild, a déclaré qu’elle devait apprendre à être sa propre maquilleuse et créatrice de costumes. « Ce ne sera pas au même niveau que sur Terre, mais nous ferons de notre mieux. Nous sommes prêts pour cela », a-t-elle déclaré. Elle a également dû apprendre rapidement dans son cours accéléré sur les voyages spatiaux au Centre Yuri Gagarin pour la formation des cosmonautes.

Pouvons-nous tous comprendre cela un instant ? Mme Peresild a été choisie pour un film tourné dans l’espace. Cela amène vos propres cascades à un tout autre niveau. Lorsqu’on lui pose l’inévitable question, elle répond : » Il est un peu trop tard pour avoir peur car nous sommes allés si loin, il y a Baïkonour devant nous et beaucoup de choses (à faire) et pour être honnête, il n’y a tout simplement pas le temps est parti par peur. » Elle a quitté la conférence de presse en disant : « Si vous avez peur des loups, vous ne devriez pas aller dans la forêt.

Klim Shipenko est connu pour sa comédie Fils de riche, qui retrouve un homme choyé et gâté, trompé par son père, qui croit maintenant qu’il vit en arrière dans un village du 19ème siècle en tant que paysan. C’est le film russe le plus rentable de tous les temps. Quelque chose me dit que M. Shipenko sera connu pour quelque chose de beaucoup plus grandiose dans un proche avenir.

Quant au film de Tom Cruise, auquel on a fait allusion comme Parc Luna, l’iconique Mission impossible La star de la franchise s’est associée à SpaceX d’Elon Musk pour un thriller qui sera partiellement tourné dans l’espace et à l’étranger dans la Station spatiale internationale. Doug Liman dirigera le projet de 200 millions de dollars. Il y avait eu une rumeur selon laquelle le projet de film avait été annulé, mais à ce jour, Variety dit que le film spatial de Tom Cruise avance toujours.

Konstantin Ernst, PDG du commissaire du film Channel One, a taquiné le Tom Cruise course en disant : « Nous aurions certainement préféré arriver à la Station spatiale internationale en même temps que Tom Cruise. Nous aurions beaucoup mieux aimé tourner le film ensemble. » Channel One diffusera le lancement le 5 octobre, avec des diffusions en direct en plusieurs langues sur ses plateformes Web. Ernst a décrit la première expérience du genre comme « une émission de téléréalité à couper le souffle et une chance d’attirer des millions de téléspectateurs ». Il a ajouté : « À l’âge de 12 ans, j’étais membre du club des jeunes cosmonautes dans l’espoir de voler dans l’espace. Pour moi personnellement, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. » Cette nouvelle vient de Variety.