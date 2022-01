Les cinéastes de Jackass Forever parlent de se réunir à nouveau dans une nouvelle featurette

le Âne gang explique comment ils seront pour toujours des crétins dans une nouvelle featurette pour leur prochain film, Abruti pour toujours. Servant de quatrième volet de la série de films, elle-même issue d’un succès MTV comment, Abruti pour toujours devrait sortir dans les salles début février. Avant la première de la suite, Paramount a publié une nouvelle featurette qui emmène les fans dans les coulisses avec les cinéastes Jeff Tremaine, Johnny Knoxville et Spike Jonze. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

« Cette année, c’était tellement amusant d’être ensemble, et c’est ce que je ressens dans le film, c’est de vieux amis. Comme sérieusement de vieux amis qui se retrouvent à nouveau. » dit Jonze.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tremaine parle de ce qui est plus difficile maintenant, c’est qu’il est plus limité physiquement à cause de son dos, le laissant plus vulnérable aux manigances de Johnny. Ceci est exposé avec des images de Abruti pour toujours de Knoxville tirant sur Tremaine avec un projectile et le choquant avec un pistolet paralysant. Tout cela fait partie du jeu avec Âneet Knoxville ajoute qu’il est surpris de voir à quel point tout cela est encore amusant pour eux après 20 ans.

« Nous n’étions pas sûrs d’y aller, mais en sortant, c’était aussi bon que tous les autres », a déclaré Knoxville. « Les amitiés qui sont non seulement restées, mais qui se sont renforcées au fil des ans, signifient vraiment beaucoup. Pour nous, continuer à faire ça après 20 ans, et pour que ce soit aussi amusant que ça, je pense que c’est spécial. »





Johnny Knoxville a terminé avec des cascades dangereuses





Paramount Pictures / MTV Films

Johnny Knoxville passait le meilleur moment de sa vie, mais cela avait un coût. Il a été grièvement blessé lors du tournage d’une cascade impliquant un taureau. L’animal l’avait chargé, frappant le casse-cou de plein fouet et le projetant dans les airs. Ne voulant pas revivre l’expérience, Knoxville a suggéré qu’il est maintenant à la retraite de Âne cascades. Il a confirmé que Abruti pour toujours est sa finale Âne film parce qu’il ne veut pas causer de dommages irréversibles, ou pire, la prochaine fois qu’ils font un film.

« J’ai eu un poignet cassé, une côte cassée, une commotion cérébrale et une hémorragie cérébrale », a déclaré Knoxville à propos de ses blessures, par Variété. « Mes capacités cognitives ont mis quelques mois à revenir. Je marchais, je parlais et je tenais une conversation, mais je n’étais pas à 100 % pendant trois mois. Je ne pouvais pas rester assis. Je ne pouvais me concentrer sur rien, ce qui est généralement un problème, mais c’était vraiment un problème. J’étais comme un papillon, volant autour.





Il a ajouté : « Ma famille n’aime pas que je fasse ce genre de choses… J’en ai assez fait. Je n’ai rien à prouver. J’ai des enfants à élever. C’est la chose la plus importante. »

Abruti pour toujours étoiles Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren, Preston Lacy, Sean McInerney, Zach Holmes, Eric Manaka, Jasper et Rachel Wolfson. Il est produit par Jeff Tremaine, Spike Jonze et Johnny Knoxville, Tremaine étant également le réalisateur de la suite. Production exécutive de Shanna Zablow Newton et Greg Iguchi.

Abruti pour toujours devrait sortir en salles le 4 février 2022.





Voici pourquoi Captain America : The Winter Soldier est le meilleur film MCU de tous les temps Aussi impressionnant que soit le catalogue de films du MCU, Captain America: The Winter Soldier est le meilleur film MCU de tous les temps. Voici pourquoi.

Lire la suite





A propos de l’auteur