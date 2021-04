Les cibles insaisissables reviennent dans Hitman 3 sur PS5 et PS4 ce mois-ci

La saison de cupidité de Hitman 3 est bien engagée, avec le premier arc de la saga d’extension 7 Deadly Sins disponible dès maintenant. IO Interactive suit l’événement avec la première des trois cibles insaisissables de la série: le collectionneur arrive à Dartmoor le 9 avril, et vous aurez jusqu’au 19 avril pour l’abattre. Puis, du 23 avril au 3 mai, le politicien vient à Hawke’s Bay. Vous savez quoi faire, 47.

Tout cela s’ajoute à la chasse aux œufs de Pâques en cours à Berlin, qui se termine le 12 avril. Pendant ce temps, des contrats en vedette du duo YouTube Two Angry Gamers (?) Et Achievement Hunter seront ajoutés au cours de la semaine à venir, parallèlement à une nouvelle escalade à Chongqing appelée l’incident de Jinzhen. Jouez-vous toujours à Hitman 3 et que pensez-vous de ce programme de contenu? Soyez discret dans la section commentaires ci-dessous.