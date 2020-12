Les Chroniques de Noël 3 pourraient se produire selon le réalisateur

Les chroniques de Noël 3 n’est pas hors du domaine des possibles car Chris Columbus est ouvert à faire un troisième film. Un original Netflix, Les chroniques de Noël a été coproduit par Columbus et réalisé par Clay Kaytis. Mettant en vedette Kurt Russell dans le rôle du Père Noël et présentant Goldie Hawn dans le rôle de Mme Claus, le film de vacances a été un succès auprès des téléspectateurs avec le streamer rapportant que plus de 20 millions de foyers avaient regardé le film au cours de sa première semaine de sortie en 2018. Sur la base de ce succès, il ne fallut pas longtemps avant qu’une suite entre en production.

Pour Les chroniques de Noël 2, Columbus est entré dans le fauteuil du réalisateur en utilisant un scénario co-écrit par Columbus et Matt Lieberman. Comme pour l’original, des millions de téléspectateurs ont immédiatement vérifié la sortie lorsqu’elle est apparue sur Netflix à la fin du mois dernier, faisant de la suite le titre le plus regardé sur le service de streaming lors de son premier week-end. Cela a laissé certains fans espérer qu’un autre film de suivi sera réalisé avec Russell et Hawn de retour pour une autre aventure de vacances en tant que M. et Mme Claus, et il semble que Columbus soit tout aussi ouvert à l’idée.

Parler avec ComicBook.com à propos de Les chroniques de Noël 2, Columbus avait ceci à dire.

«Il y a un moment émouvant dans le film où ils regardent les enfants fabriquer des anges des neiges, et Mme Claus dit: ‘C’est tellement agréable d’avoir à nouveau de vrais enfants au village.’ Mais vous vous dites: « Nous n’expliquons jamais pourquoi elle se sent de cette façon. Il y a une sorte de chose cachée, légèrement sombre et mélancolique dans leur passé que nous ne connaissons pas. » Et j’adore le fait que nous ne traitons pas de ça dans ce film. C’est dans certaines des notes que Kurt a écrites. Nous savons ce que c’est. Peut-être que ça se connecte si nous avons la chance d’en faire un troisième. «

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de discussions officielles entre Columbus et Netflix sur la possibilité de Les chroniques de Noël 3, le réalisateur a également déclaré que l’équipe derrière la franchise serait ouverte à élargir l’histoire, même si elle ne sait pas encore exactement dans quelle direction suivre l’intrigue.

« Je ne sais pas. Mais c’est intéressant parce que pour le moment je ne peux même pas penser à ce que pourrait être le troisième film potentiel. Mais nous sommes certainement prêts à ouvrir encore plus ce monde. »

Si une autre suite ne se produit jamais, alors Les chroniques de Noël 2 pourrait servir de dernier film de Russell. Dans une autre interview récente avec Yahoo Entertainment, Columbus a déclaré que Russell voulait que le Père Noël soit le « dernier rôle » qu’il jouerait avant de s’éloigner au coucher du soleil. L’acteur serait tellement engagé dans le rôle qu’il a également écrit près de 200 pages de trame de fond pour sa version du Père Noël, même si la majorité des informations n’étaient pas incluses dans les films. Transformer la série en une trilogie pourrait être un excellent moyen de donner à Russell une autre performance mémorable.

Le temps nous dira s’il y a jamais une troisième tranche du Chroniques de Noël série, mais pour l’instant, vous pouvez trouver les deux films actuellement en streaming sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

