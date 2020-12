Les choses sont devenues très gênantes quand Ellen DeGeneres a demandé à Justin Bieber pourquoi lui et Hailey n’avaient pas commencé à avoir des enfants

Ellen DeGeneres a des moments difficiles ces derniers temps. Bien que l’animatrice du talk-show ait construit sa plate-forme sur la gentillesse et la générosité, DeGeneres a été accusée de faire exactement le contraire. Suite à la pandémie de coronavirus (COVID-19) et déménagement de DeGeneres Le spectacle Ellen DeGeneres chez elle, les membres du personnel l’ont accusée de favoriser un environnement de travail toxique et mesquin.

Depuis lors, les employés et les célébrités ont accusé DeGeneres d’être impoli et de poser des questions invasives. La chanteuse Mariah Carey a même révélé que l’humoriste l’avait intimidée en révélant sa grossesse, qu’elle avait malheureusement fait une fausse couche peu de temps après.

Bien que DeGeneres ait promis de faire mieux, sa récente interview avec Justin Bieber soulève une tonne de sourcils.

Justin Bieber et Ellen DeGeneres | Laura Cavanaugh / FilmMagic

Ellen DeGeneres a mis les célébrités mal à l’aise lors d’interviews à plusieurs reprises

Avec tout le battage autour de DeGeneres, les fans ont jeté un coup d’œil à certaines de ses interviews passées où elle a clairement mis les célébrités mal à l’aise. L’année dernière, l’acteur Dakota Johnson a appelé le comédien pour avoir complètement menti. DeGeneres a affirmé que Johnson ne l’avait pas invitée à son 30e anniversaire. «En fait, non, ce n’est pas la vérité, Ellen, tu as été invitée,» le Cinquante nuances de gris a dit l’acteur.

Des clips circulent également de DeGeneres appelant maladroitement Zac Efron et Taylor Swift un couple, et de sa prononciation erronée à plusieurs reprises. Le Patriot ActLe nom de Hasan Minhaj.

CONNEXES: Kevin T.Porter était furieux contre Ellen DeGeneres des mois avant de lancer la campagne Twitter qui l’a détruite

Ellen DeGeneres vient de demander à Justin Bieber pourquoi lui et Hailey Beiber n’ont pas encore d’enfants

Le chanteur de «Yummy» est apparu sur Le spectacle Ellen pour discuter de passer Thanksgiving avec sa famille, et sa femme, Hailey, avait fièrement montré sa dinde sur Instagram. Bieber a expliqué à DeGeneres que, tandis que le top model a repris l’oiseau, des amis ont apporté des plats d’accompagnement, et ils ont également un chef.

Le couple qui est marié depuis deux ans montre souvent des aspects de leur vie, mais ils ont insisté pour attendre d’avoir des enfants. Cependant, cela n’a pas empêché DeGeneres de poser une question super personnelle au chanteur.

DeGeneres a commencé sa question en demandant: «Alors, Hailey a-t-elle cuisiné cette dinde? Ou est-ce que votre chef l’a cuisiné et elle a posé avec? Bieber a répondu: « Euh, non, Hailey a effectivement cuisiné ça, ouais, ouais, ouais. »

L’animateur de l’émission-débat a ensuite sauté du champ gauche en demandant: « Combien d’enfants allez-vous avoir et quand? »

Justin Bieber était clairement très mal à l’aise avec la ligne de questions

Interroger quelqu’un sur la planification familiale et la grossesse est très personnel, ce que DeGeneres sait certainement. Bieber, pour sa part, était clairement mal à l’aise et a répondu à la question de manière assez laconique.

«Je vais en avoir autant que Hailey le souhaite», a-t-il déclaré. «J’adorerais avoir moi-même une petite tribu. Mais oui, c’est son corps et tout ce qu’elle veut faire.

DeGeneres a poussé plus loin, demandant: «Veut-elle beaucoup?» Bieber a répondu: «Je pense qu’elle veut en avoir quelques-uns. Malheureusement, ce n’était pas suffisant pour satisfaire DeGeneres. Elle a poussé plus loin en demandant: «Qu’attendez-vous tous? Vous savez que vous aimez les enfants. Vous êtes si doué avec les enfants. Quel est le problème? »

À ce stade, un Bieber visiblement mal à l’aise a pris un coup avant de répondre à la question aussi soigneusement que possible. « Je pense que le problème – il n’y a pas vraiment de problème, mais je pense que Hailey a encore certaines choses qu’elle veut accomplir en tant que femme, » répondit-il. «Et je pense qu’elle veut juste – ouais, je pense qu’elle n’est tout simplement pas encore prête, et je pense que ça va.