Les chorégraphes de GOT7 expliquent l’intention géniale derrière la chorégraphie «Look»

Dans un nouveau AYO Vidéo « Comment Defenders » sur Youtube, deux chorégraphes chevronnés de K-Pop ont expliqué comment ils avaient inventé la chorégraphie intelligente de GOT7La chanson à succès «Look».

Lee Dabin et Lee Junwoo sont tous deux chorégraphes en chef à REGARDEZ, une équipe de danse connue pour travailler avec EXO, SHINee, DIX-SEPT, et plus. Ils ont également travaillé avec GOT7 dans le passé, chorégraphier une danse qu’un fan trouvait particulièrement impressionnante.

Personnellement, c’était une performance d’idole choquante. Habituellement, la chorégraphie est faite à partir de la vue de face, et pour celle-ci, le côté et le dos deviennent l’avant, étonnant. – AYO commentateurs

Les chorégraphes savaient instantanément à quel morceau le spectateur faisait référence, peut-être parce qu’ils partagent un nom: «Look».

Depuis plus de deux ans, les fans admirent à quel point «Look» est incroyable, quel que soit l’angle sous lequel vous regardez. Et, selon l’équipe de chorégraphie, c’était intentionnel.

Lee Dabin a expliqué que puisque «Look» partage un nom avec l’équipe de danse LOOK, ils ont vu cette chorégraphie comme l’occasion parfaite de montrer leur couleur unique – et les couleurs uniques de tous les membres. Ils voulaient également créer quelque chose qui avait l’air génial pour tout Ventilateurs.

Lee Junwoo a poursuivi en élaborant, notant que lorsque les fans regardent une performance, ils sont tous assis sous des angles complètement différents. Selon l’endroit où vous vous trouvez, vous pourriez ne voir que le côté ou l’arrière de la tête d’un membre.

En tant que tel, Lee Dabin dit qu’ils ont décidé de «donner l’impression que chaque membre est sur une scène différente«. Pour ce faire, ils ont placé tous les membres à différents points de vue tout au long de la chorégraphie, rassemblant le tout avec des formations intelligentes.

Nous avons pensé: «Nous voulons montrer ceci et cela, différemment! Ah ~ alors dansons ici et ici, et faisons demi-tour ici, naturellement ~ » – Lee Junwoo

Souvent, lorsque les chorégraphes créent des danses pour des groupes K-Pop, ils doivent rivaliser avec plusieurs autres équipes de danse pour obtenir le contrat. C’était également le cas pour «Look». Pour se démarquer des concurrents, Lee Dabin et Lee Junwoo ont envoyé leur projet de proposition à Divertissement JYP avec leur propre direction de caméra pour montrer ce qui a rendu la danse unique.

Lee Dabin pense que cela leur a permis de montrer l’intention qu’ils voulaient mieux exprimer, ce qui peut être la raison pour laquelle la compagnie a choisi sa danse plutôt que plusieurs autres.

