Les chiffres que les acteurs de La Casa de Papel chargent pour la série

Le braquage d’argent Il se rapproche de plus en plus du retour à l’écran de Netflix car les tournages principaux se sont terminés et un long voyage de post-production a commencé jusqu’à la première de la cinquième saison. Ses acteurs ont dit au revoir aux personnages qui lui ont non seulement donné une renommée et une reconnaissance mondiales, mais cela a considérablement gonflé leurs comptes bancaires. Connu combien chaque acteur facture pour le succès espagnol!

Le programme qui a commencé comme un autre sur Antena 3 en 2017, est devenue la série en espagnol la plus regardée de l’histoire sur Netflix et catapulté la carrière de ses protagonistes. Tout au long des quatre saisons et de ses 31 épisodes, il y a eu des changements dans la distribution, mais le fondement qui a donné vie au cycle depuis le début a été maintenu.







LCDP a également modifié les plans de sa société de production, Vancouver Media. Selon les données de Cinco Días, après l’explosion de la série en 2018 la société a réalisé un chiffre d’affaires de 19,1 millions d’euros. Sur ce total, environ 1,5 million correspondaient au créateur, Álex Pina et le reste était divisé entre Atresmedia (société actionnaire jusqu’en 2018).

Combien gagnent les acteurs de La Casa de Papel?

Le même média a révélé que les principaux acteurs du programme facturaient 100 000 € par épisode. Autrement dit, des noms comme Álvaro Morte, Itziar Ituño, Úrsula Corbero, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente Oui Esther Acebo. De cette façon, s’il est multiplié par les 41 chapitres que la série aura à la fin de la cinquième saison, le chiffre s’élève à 4 millions 100 mille dollars en tout.

Est-ce peu d’argent pour une série comme La Casa de Papel?

Bien qu’en apparence ce soient des nombres stratosphériques, si on les compare à d’autres programmes du succès de La Casa de Papel, c’est beaucoup moins qu’il n’y paraît. Par exemple, les étoiles de Amis ils ont fini par percevoir un million de dollars par épisode dans sa dernière année à l’antenne, tandis que le protagoniste de L’anatomie de Grey, Ellen Pompeo, a signé un contrat en 2019 pour lequel fana 575 000 € par chapitre.